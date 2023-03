Điểm đến đời thực của các phim đề cử Oscar 2023

Những địa điểm dưới đây xuất hiện trong các bộ phim được đề cử giải Oscar 2023. Đây là những nơi du khách có thể ghé thăm ngoài đời thực.

Bộ phim Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan, Daniel Scheinert được vinh danh ở hạng mục "Phim hay nhất" tại Oscar 2023, ngày 13/3. Trong phim, hang ổ của ác nhân Jobu Tupaki, kẻ muốn phá hủy sự yên bình của vũ trụ, được quay tại Vibiana, nhà thờ cũ nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Từ những năm 2000, đây là địa điểm tổ chức sự kiện, nằm ở số 214 phố Main St. Ảnh: Pinterest