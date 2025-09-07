Tôi phải dạy thêm để chờ đợi được tăng lương giáo viên

20 năm đứng lớp, tôi phải làm thêm đủ nghề để duy trì cuộc sống: dạy thêm ngoài giờ, nhận tài liệu về soạn thảo, thậm chí bán hàng online.

Tôi là một giáo viên chủ nhiệm lớp 12, đã có hơn 20 năm đứng lớp tại một trường THPT công lập. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê nghèo, tôi thấm thía những tháng ngày tuổi thơ thiếu thốn. Ông bà ngoại tôi mất sớm, bố mẹ quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", gom góp từng đồng để nuôi con cái ăn học.

Trong hoàn cảnh như vậy, ước mơ làm giáo viên đã nhen nhóm trong tôi từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi từng nghĩ, nghề giáo sẽ giúp mình không chỉ thoát nghèo mà còn được sống trong sự tôn trọng, được truyền cảm hứng và lan tỏa tri thức cho các thế hệ học trò. Và quả thật, hơn 20 năm qua, tôi đã không từ bỏ ước mơ ấy dù có nhiều lúc chạnh lòng với mức lương ít ỏi.

Những năm tháng đầu vào nghề, lương của tôi chỉ đủ để chi trả những khoản cơ bản trong cuộc sống. Có những tháng, sau khi đóng tiền điện, tiền nước, tiền học cho con và lo toan chuyện nhà cửa, trong ví gần như chẳng còn lại gì. Nhiều giáo viên như tôi đã phải làm thêm: dạy thêm ngoài giờ, nhận tài liệu về soạn thảo, thậm chí bán hàng online để có thêm thu nhập.

Vậy nên, khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tin vui về việc cải thiện tiền lương giáo viên từ năm học này, tôi cảm thấy thực sự xúc động. Theo đó, mức tăng có thể từ 2 đến 7 triệu đồng, tùy theo hệ số và bậc lương. Dù chưa phải là con số quá lớn so với mặt bằng chung của nhiều ngành nghề khác, nhưng với giáo viên chúng tôi, đó là một sự thay đổi rất đáng kể.

Tăng lương không chỉ là câu chuyện vật chất, mà còn là sự ghi nhận về mặt tinh thần. Đó là lời khẳng định rằng xã hội đã bắt đầu nhìn nhận đúng hơn về giá trị của người thầy trong sự nghiệp trồng người. Lâu nay, chúng tôi đã quen với sự hy sinh: hy sinh thời gian cá nhân, hy sinh những cơ hội nghề nghiệp khác, hy sinh cả những giấc mơ riêng để dành trọn tâm huyết cho học sinh.

Tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp giỏi, đầy tâm huyết, sau vài năm đứng lớp đã phải rời nghề để tìm một công việc có thu nhập tốt hơn. Họ không bỏ nghề vì hết yêu nghề, mà vì áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Với mức lương hiện tại, một giáo viên trẻ vừa ra trường, dù có nhiệt huyết đến mấy cũng khó lòng trụ lại lâu dài nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.

Tăng lương cho giáo viên không chỉ là cách giữ chân người tài mà còn là cách khuyến khích những bạn trẻ ưu tú chọn nghề giáo. Khi nghề giáo trở thành một lựa chọn có triển vọng về cả sự nghiệp lẫn thu nhập, thì mới mong có được một đội ngũ nhà giáo mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tôi không kỳ vọng lương giáo viên phải cao ngang bằng với các ngành nghề "hot" như công nghệ thông tin, tài chính hay luật. Nhưng tôi mong rằng, với sự cải thiện lần này, giáo viên có thể sống được bằng lương một cách đủ đầy, không phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày, để chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý cho bài giảng, cho học sinh, cho những giá trị nhân văn của nghề dạy học.

Là một giáo viên đã gắn bó hơn hai thập kỷ với nghề, tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy Nhà nước bắt đầu có những chính sách cụ thể, thiết thực hơn cho ngành giáo dục. Chúng tôi không cần lời tung hô, không cần những mỹ từ hoa mỹ. Điều chúng tôi cần nhất là sự quan tâm đúng mức, sự đãi ngộ công bằng để có thể tiếp tục gắn bó với nghề.

Tôi tin rằng, một khi giáo viên được sống tốt hơn, thì chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ được nâng cao. Những người thầy, người cô sẽ không còn phải phân tâm vì chuyện tài chính, mà toàn tâm toàn ý đồng hành cùng học sinh – những mầm non của tương lai đất nước. Mong rằng, đợt cải cách lương này sẽ không dừng lại ở một lần "tín hiệu vui", mà sẽ là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơi, căn cơ và bền vững để phục hồi vị thế của người thầy trong xã hội.

Lương cơ bản của giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng, chưa tính các loại phụ cấp 30-70%, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Theo dự thảo quy định về tiền lương, phụ cấp và chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo, dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên tăng ít nhất 2 triệu đồng một tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu. Trước đó, hồi giữa tháng 6, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, xác định đây là nhóm được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cuối tháng 8, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu có chính sách đặc thù, vượt trội cho nhà giáo. Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%, nhân viên ít nhất 30%, giáo viên công tác tại khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 100%.

Nguyễn Thị Hương