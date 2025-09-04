Lương giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng

Lương cơ bản của giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng, chưa tính các loại phụ cấp 30-70%, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ngày 4/9 cho biết Bộ đang hoàn thiện dự thảo quy định về tiền lương, phụ cấp và chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo.

Theo đó, dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên tăng ít nhất 2 triệu đồng một tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu.

"Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa gồm các loại phụ cấp khác", ông Sơn nói.

Hồi giữa tháng 6, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, xác định đây là nhóm được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cuối tháng 8, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu có chính sách đặc thù, vượt trội cho nhà giáo. Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%, nhân viên ít nhất 30%, giáo viên công tác tại khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 100%.

Hiện, phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên mầm non là 35-70%, tùy khu vực thuận lợi hay khó khăn, còn mức với giáo viên phổ thông là 30-50%.

Bảng minh họa tiền lương của giáo viên mầm non hiện nay với phụ cấp 70-100%:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 1,05 triệu nhà giáo đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Lương giáo viên hiện khoảng 4,9-15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Ngoài ra, tùy vị trí, nơi công tác, mỗi giáo viên có thể nhận được một hoặc một số khoản phụ cấp: phụ cấp thâm niên (5% sau 5 năm công tác, mỗi năm cộng thêm 1%), ưu đãi nghề (30-70%), phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp đặc thù với nhà giáo là nghệ nhân, giáo viên dạy người khuyết tật, giáo viên công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ cho biết cộng tất cả khoản trên, thu nhập của giáo viên khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

Tăng lương, phụ cấp được kỳ vọng là một trong những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo thu nhập thầy cô yên tâm theo nghề.

Học sinh và giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, tháng 9/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng