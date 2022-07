Tại sao khách hàng phải trả phụ phí nắng nóng cho tài xế Grab?

Tôi đặt một đơn ship đồ ăn, giá vận chuyển chỉ 16.000 đồng, nhưng lại phải cõng thêm 'phí nắng nóng', 'phí đơn hàng nhỏ', 'phí nâng cấp dịch vụ'.

Từ 6/7, Grab áp dụng thu thêm phụ phí nắng nóng tại các địa phương với mức 5.000 đồng mỗi chuyến GrabBike, đơn hàng GrabFood, GrabMart và 3.000 đồng với dịch vụ GrabExpress. Phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe. Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đề nghị Grab trước ngày 18/7 phải cung cấp danh mục, làm rõ các loại hình, mức phí và phụ phí và việc thu phụ phí nắng nóng, cách phân chia với tài xế... Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp vẫn chưa có báo cáo giải trình.

Việc chậm đưa ra lời giải thích từ phía Grab khiến đây tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận. Độc giả Trantronghien cho rằng, vấn đề chi trả phụ phí nắng nóng nên là trách nhiệm của doanh nghiệp chứ không phải khách hàng: "Tại sao thời tiết nắng nóng, phía công ty quản lý không tăng mức thu nhập để chia sẻ với tài xế, như giảm các phí hoa hồng, ăn chia trên đơn chạy, mà lại bắt khách hàng phải trả. Một đơn ship đồ ăn, giá trị vận chuyển là 16.000 đồng, nay lại phải cõng thêm đủ loại phí như 'phí trời nắng', 'phí đơn hàng nhỏ' và 'phí nâng cấp dịch vụ'. Như vậy liệu có thỏa đáng?".

Đồng quan điểm, bạn đọc Tuanthao nhận định: "Tôi không hiểu phụ phí đó được tính toán kiểu gì? Nghĩ đơn giản, nếu không có khách hàng thì Grab chạy bằng gì, sống bằng gì? Doanh nghiệp sinh ra để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Còn chuyện lương bổng, chiết khấu, hoa hồng, đãi ngộ thế nào là của trong nội bộ doanh nghiệp. Không thể áp thuế phí này nọ cho khách hàng chịu hết được. Nếu cứ như thế này thì khách hàng sẽ quay lưng với dịch vụ thôi".

"Tip riêng cho tài xế là một chuyện, đó là tùy tâm và hầu như ai cũng làm ở những thời điểm mưa bão hoặc nắng gay gắt, tài xế phải chờ lâu, tắc đường... Nhưng chuyện đưa ra lệ phí và bắt khách hàng phải trả lại là chuyện khó chấp nhận. Đừng nói kiểu không thích thì chọn dịch vụ khác", độc giả VIP nói thêm.

Đây là lần đầu một ứng dụng gọi xe thu thêm phụ phí nắng nóng. Trước đó, Grab cũng từng thu phụ phí 2.000 đồng mỗi cuốc xe GrabBike nếu khách để tài xế chờ quá 5 phút.

Trong khi đó, đánh giá câu chuyện với một góc nhìn khác, bạn đọc Hung Ha cho rằng: "Mọi người đều đối diện với thời tiết nắng nóng nhưng mức độ khác nhau. Ví dụ tôi làm công nhân nhưng nhà máy tôi làm việc có hệ thống điều hòa 24/7, có thể nói dù ngoài trời có nắng 40 độ C hay rét 10 độ C thì trong nhà máy lúc nào cũng duy trì ổn định 25 độ C. Khi đi làm và đi về, tôi đều có xe công ty đưa đón, nên ảnh hưởng bởi thời tiết cực kỳ ít.

Còn những nghề phải ra ngoài đường như tài xế Grab thường xuyên phải đối mặt với các trạng thái thời tiết cực đoan như nắng gắt, lạnh giá, mưa bão mà không có cách nào chống đỡ cả. Nên tôi thấy tăng phụ phí để động viên họ làm việc là đúng. Trong khi mình được làm việc trong môi trường mát mẻ, sạch sẽ, thì người ta phải ra ngoài đường dưới cái nóng 37 độ C để ship hàng, rất cực và mệt mỏi".

Cho rằng quyết định thu phị phí nắng nóng của Grab không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, độc giả IT kid nhấn mạnh: "Grab không phải là công ty quản lý mà chỉ đơn giản là đối tác của tài xế và ăn chia hoa hồng trên mỗi đơn kiếm được cho tài xế thôi. Họ chỉ là đối tác của nhau, không phải bên sử dụng lao động, khách hàng mới là người sử dụng lao động (của cả Grab và tài xế). Việc phụ thu thời tiết phải là thỏa thuận giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ, cụ thể ở đây là khách hàng và tài xế.

Vấn đề là tài xế có muốn thu thêm phí đó hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là có. Và Grab chỉ tăng phí dựa theo nhu cầu của tài xế. Nếu đa số tài xế không muốn thu thì Grab tăng mới là sai. Còn khách hàng chỉ đơn giản là cân đối giữa chi phí và dịch vụ có phù hợp với mình hay không? Nếu không hợp thì chọn bên cung cấp dịch vụ khác. Đó là kinh tế thị trường".

Lê Phạm tổng hợp

