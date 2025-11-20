Điều gì xảy ra khi ăn nhiều món chiên rán?

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán có thể làm tăng lượng calo, chất béo chuyển hóa tiêu thụ, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì.

Chiên ngập dầu là phương pháp nấu ăn nhanh chóng và tiết kiệm. Mùi vị của đồ chiên có thể hấp dẫn, kích thích vị giác song chúng thường chứa nhiều calo và chất béo chuyển hóa. Ăn nhiều những thực phẩm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Tăng lượng calo tiêu thụ

So với các phương pháp nấu ăn khác, chiên ngập dầu làm tăng thêm rất nhiều calo. Đa số đồ chiên thường được phủ một lớp bột hoặc bột mì trước khi chế biến, khi thực phẩm được chiên trong dầu, chúng sẽ mất nước và hấp thụ chất béo, làm tăng thêm hàm lượng calo.

Đồ chiên chứa nhiều chất béo và calo hơn đáng kể so với đồ không chiên. Ví dụ, một củ khoai tây nướng nhỏ 138 g chứa 128 calo và 0,18 g chất béo, trong khi cùng một lượng khoai tây chiên chứa 431 calo và 20 g chất béo.

Chứa nhiều chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa hình thành khi chất béo không bão hòa trải qua một quá trình gọi là hydro hóa. Chất béo trong thực phẩm thường hydro hóa bằng áp suất cao cùng khí hydro để tăng thời hạn sử dụng và độ ổn định, nhưng quá trình hydro hóa này cũng xảy ra khi dầu được đun nóng đến nhiệt độ rất cao trong quá trình nấu nướng.

Quá trình này làm thay đổi cấu trúc hóa học của chất béo, khiến cơ thể khó phân hủy chúng, cuối cùng có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều chất béo chuyển hóa có liên quan đến tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, bao gồm bệnh tim, ung thư, tiểu đường và béo phì. Vì thực phẩm chiên được nấu trong dầu ở nhiệt độ cực cao nên chúng có khả năng chứa chất béo chuyển hóa.

Thực phẩm chiên nấu trong dầu thực vật hoặc dầu hạt đã qua chế biến có thể chứa chất béo chuyển hóa trước khi đun nóng. Khi những loại dầu này được đun nóng đến nhiệt độ cao, hàm lượng chất béo chuyển hóa của chúng có thể tăng lên. Mỗi lần dầu được tái sử dụng để chiên, hàm lượng chất béo chuyển hóa của nó lại tăng lên.

Tăng nguy cơ mắc bệnh

Bệnh tim

Ăn đồ chiên rán góp phần gây huyết áp cao, cholesterol HDL (tốt) thấp và béo phì, tất cả đều là các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Bệnh tiểu đường

Thường xuyên ăn đồ chiên rán làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Hàm lượng calo, chất béo và natri cao trong thực phẩm chiên rán có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và các biến chứng sức khỏe khác góp phần gây ra bệnh này.

Béo phì

Lượng calo cao từ thực phẩm chiên rán có thể góp phần gây tăng cân. Hơn nữa, chất béo chuyển hóa trong loại thực phẩm này có thể đóng vai trò đáng kể trong việc tăng cân, vì chúng có thể ảnh hưởng đến các hormone điều chỉnh sự thèm ăn và tích trữ chất béo.

Các phương pháp nấu ăn an toàn

Dầu lành mạnh

Loại dầu được sử dụng để chiên ảnh hưởng rất lớn đến các nguy cơ sức khỏe. Một số loại dầu có thể chịu được nhiệt độ cao hơn nhiều so với các loại khác và do đó an toàn hơn khi sử dụng.

Dầu dừa: Hơn 90% axit béo trong dầu dừa là axit béo bão hòa, điều này có nghĩa là loại dầu này rất bền với nhiệt. Chiên ngập dầu dừa trong 8 tiếng liên tục có thể không làm suy giảm chất lượng của dầu.

Dầu ô liu: Dầu ô liu chủ yếu chứa chất béo không bão hòa đơn, tương đối ổn định khi nấu ở nhiệt độ cao.

Dầu bơ: Thành phần của dầu bơ tương tự dầu ô liu. Dầu này cũng có khả năng chịu nhiệt cực cao, khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn để chiên ngập dầu.

Các lựa chọn nấu ăn thay thế

Nướng: Phương pháp này bao gồm việc nướng thực phẩm ở nhiệt độ rất cao (232 độ C), giúp thực phẩm có kết cấu giòn mà chỉ cần ít hoặc không cần dầu.

Chiên không dầu: Bạn cũng có thể dùng nồi chiên không dầu. Chúng hoạt động bằng cách luân chuyển luồng khí cực nóng xung quanh thực phẩm. Thực phẩm giòn bên ngoài và mềm ẩm bên trong, giống như thực phẩm chiên thông thường, với lượng dầu ít hơn 70-80%.

Bảo Bảo (Theo Healthline)