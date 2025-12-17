Lợi ích khi ăn hạt điều thường xuyên

Hạt điều rất giàu dinh dưỡng, ăn khoảng 28 g mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ giảm cân, điều hòa lượng đường trong máu, tốt cho tim mạch.

Hạt điều có hình thận, rất giàu chất dinh dưỡng. Một khẩu phần 28 g chưa rang, không muối cung cấp:

Calo: 157

Protein: 5,16 g

Chất béo: 12,4 g

Carbohydrate: 8,56 g

Chất xơ: 0,9 g

Đồng: 0,6 mg

Magiê: 82,8 mg

Mangan: 0,4 mg

Kẽm: 1,6 mg

Phốt pho: 168 mg

Sắt: 1,8 mg

Selen: 5,6 mcg

Thiamin: 0,1 mg

Vitamin K: 9,6 mcg

Vitamin B6: 0,1 mcg

Ngoài ra, hạt điều còn chứa một lượng đáng kể đồng, một khoáng chất thiết yếu cho sản xuất năng lượng, phát triển não bộ khỏe mạnh, hệ miễn dịch mạnh mẽ...

Chứa các hợp chất thực vật có lợi

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật có lợi giúp trung hòa các phân tử gây hại được gọi là gốc tự do. Chúng giúp giảm viêm và tăng khả năng duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật của cơ thể.

Hạt điều cũng cung cấp polyphenol và carotenoid, hai loại chất chống oxy hóa mạnh, có nhiều lợi ích sức khỏe. Ăn hạt điều rang có thể có lợi vì chúng dường như có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn so với hạt điều thô.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn các loại hạt thường xuyên như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh không liên quan đến việc tăng cân, thậm chí có thể giúp giảm cân. Cơ thể có thể tiêu hóa và hấp thụ một phần calo trong hạt điều. Điều này là do một phần chất béo trong hạt điều vẫn bị giữ lại trong lớp xơ của hạt thay vì được hấp thụ trong quá trình tiêu hóa.

Giống như hầu hết các loại hạt khác, hạt điều có hàm lượng calo cao, vì vậy hãy thưởng thức chúng một cách điều độ. Để không nạp quá nhiều calo, hãy kiểm soát khẩu phần ăn, chỉ nên ăn 28 g hạt mỗi ngày, tránh ăn quá nhiều.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt điều chứa chất béo không bão hòa, một loại chất béo có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh trong hạt điều có thể làm giảm huyết áp và mức triglyceride. Người bệnh cao huyết áp có thể ăn 15-20 hạt mỗi ngày để nhận được lợi ích.

Có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường type 2

Người mắc bệnh tiểu đường type 2 có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung hạt điều vào chế độ ăn uống. Do hạt điều cung cấp chất xơ giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu và có thể chống lại bệnh tiểu đường type 2. Người tiểu đường có thể ăn khoảng 18 hạt điều, tương đương với khẩu phần 28 g mỗi ngày.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Hạt điều dễ bổ sung vào chế độ ăn, có thể ăn trực tiếp, rang hoặc dùng làm nguyên liệu cho món xào, súp, salad, bánh mì, sữa chua hay yến mạch. Ngoài ra, hạt điều ngâm và xay nhuyễn với giấm táo hoặc nước cốt chanh có thể làm kem chua hoặc phô mai kem không sữa, giúp tăng hương vị cho bữa ăn hoặc món tráng miệng.

Những lưu ý

Hạt điều rang hoặc muối có thể nhiều dầu và muối, nên chọn loại rang khô, không muối. Người dị ứng các loại hạt khác như hạnh nhân, óc chó... cũng có nguy cơ dị ứng với hạt điều.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)