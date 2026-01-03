Startup Trung Quốc ra robot hình người 'bỏ vừa trong balo'

Agibot giới thiệu Q1 nhỏ gọn, tích hợp AI, lập trình không cần code, hướng tới nghiên cứu, giáo dục và những người muốn thử nghiệm robot hình người.

Với chiều cao 80 cm và trọng lượng 8 kg, bằng 1/8 so với robot hình người kích thước thật, Agibot Q1 có thể nằm gọn trong balo, đặt trên bàn làm việc, trong studio hoặc lớp học. Theo Zhihui Jun, nhà đồng sáng lập Agibot, robot mới "định nghĩa lại khả năng của một người máy hình người, thu hẹp khoảng cách giữa nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm và thiết bị cá nhân".

Agibot ra robot hình người 'bỏ vừa trong balo' Video giới thiệu Agibot Q1. Video: Agibot

Ông Jun cho biết, dù nhỏ, Q1 vẫn có khả năng của một robot hình người đầy đủ. Agibot đã thiết kế lại các khớp Quasi-Direct Drive độc quyền, hiện nhỏ hơn cả một quả trứng, giúp duy trì khả năng điều khiển lực chính xác và phản hồi động nhanh, cho phép robot di chuyển theo ý muốn. Khả năng điều khiển lực toàn thân cũng giúp nhà phát triển kiểm tra thuật toán nhanh chóng, rút ngắn chu kỳ phát triển từ nhiều tháng xuống còn vài ngày.

Để tiết kiệm chi phí, lớp vỏ ngoài của Q1 được in 3D, người mua có thể tinh chỉnh phần ngoại hình này. Agibot cung cấp công cụ SDK và HDK, hỗ trợ lập trình chuyển động không cần hiểu code, từ đó giảm rào cản cho những ai muốn khám phá công nghệ mới không cần qua đào tạo kỹ thuật. Robot trang bị nền tảng trí tuệ nhân tạo Agi-Soul cho phép tương tác bằng giọng nói tự nhiên, dạy tiếng Anh hay thậm chí hướng dẫn khiêu vũ.

Cũng theo nhà đồng sáng lập, Q1 "nhỏ nhưng không yếu". Nó được thiết kế nhằm chống đỡ với các cú rơi, té ngã hoặc va đập. Điều này giúp người dùng thử nghiệm "bớt rủi ro hơn, yên tâm hơn trong việc đưa ý tưởng của mình ra thế giới thực".

"Một trong những vấn đề dai dẳng trong lĩnh vực robot học là khoảng cách giữa mô phỏng và triển khai thực tế, khi thuật toán hoạt động hoàn hảo trong phần mềm thường thất bại khi ra đời thực do chịu tác động của trọng lực, ma sát và các cảm biến không hoàn hảo", Jun nói với Housebots. "Q1 được thiết kế như cầu nối giữa hai thế giới đó". Ông nói thêm, khả năng điều khiển lực toàn thân cho phép nhà phát triển kiểm chứng hành vi vật lý mà không phải lo ngại về tổn hại phần cứng lớn. Thay vì lo sợ, họ có thể tự do thử nghiệm, học hỏi từ sai lầm và tinh chỉnh nhanh chóng.

Agibot chưa công bố giá và thời gian bán ra Q1.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, Mikekalil, Housebots)