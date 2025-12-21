Elon Musk khen robot hình người của đối thủ

Tỷ phú Elon Musk đã dành lời khen cho màn múa biểu diễn của Unitree G1, mẫu robot hình người Trung Quốc hiện là đối thủ của Tesla Optimus.

"Ấn tượng", Elon Musk viết trên X ngày 20/12, chia sẻ lại đoạn video của kỹ sư phần mềm Rohan Paul, ghi lại 6 robot hình người Unitree G1 của Unitree Robotics biểu diễn tại buổi hòa nhạc của Wang Leehom ở Thành Đô (Trung Quốc).

"Robot ở Trung Quốc hiện làm được tất cả mọi việc, thậm chí còn nhảy múa trên sân khấu như những nghệ sĩ chuyên nghiệp", Paul viết. "Đây là những robot của Unitree đang thực hiện động tác nhào lộn kiểu Webster và biểu diễn tại buổi hòa nhạc của Wang Leehom".

Elon Musk khen robot hình người của Unitree Màn biểu diễn của 6 robot hình người Unitree G1. Video: X/Rohan Paul

Trong video, nhóm 6 robot hình người G1 khoác bộ trang phục đính kim sa bạc lấp lánh, di chuyển đồng bộ nhịp nhàng trên nền bài hát Firepower. Cả 6 thực hiện những động tác vũ đạo dứt khoát, ăn khớp nhịp điệu trước khi cùng nhau thực hiện cú lộn nhào lộn khó khăn và tiếp đất nhẹ nhàng trên sân khấu.

Theo TechNode, việc Musk có lời khen với G1 là điều hiếm thấy, bởi Unitree Robotics hiện là một trong những đối thủ lớn nhất đối với Optimus, robot hình người do công ty Tesla của ông đang phát triển. Đây cũng có thể là lời thừa nhận hiếm hoi của tỷ phú về thành tựu robot hình người Trung Quốc.

Thực tế, G1 đã nhận rất nhiều lời khen từ giới chuyên gia sau buổi biểu diễn. Hầu hết cho rằng những cú nhào lộn của robot hình người này là bước tiến trong cân bằng động và hệ thống năng lượng của robot. Cỗ máy hiện được trang bị hệ thống cảm biến LiDAR 3D kết hợp thuật toán phối hợp đa tác nhân, cho phép thời gian phản hồi ở cấp độ hai và độ linh hoạt khớp nối gần bằng với vũ công người.

Một số chuyên gia khác đánh giá, so với những chuyển động thận trọng mà robot Unitree H1 thể hiện tại Gala Tết Nguyên đán Trung Quốc cách đây 11 tháng, sự ổn định và mượt mà của những cú lộn ngược mà G1 biểu diễn đánh dấu bước tiến lớn. Sự tiến bộ này được xem là bước quan trọng trong việc đưa công nghệ robot hình người từ phòng thí nghiệm tiến tới các ứng dụng thương mại thực tế.

Unitree G1 ra mắt vào tháng 5/2024. Cỗ máy cao 1,3 mét, nặng 35 kg, có khả năng di chuyển linh hoạt nhờ 23-43 động cơ khớp nối. Thời gian qua, robot hình người này liên tục gây ấn tượng ở nhiều khả năng, như múa võ, nhào lộn, chơi thể thao hay xuất hiện với dáng đi tự nhiên trên đường phố.

Unitree Robotics ra đời năm 2016 tại Hàng Châu, Trung Quốc, chuyên phát triển robot bốn chân và robot hình người. Các sản phẩm được dùng trong vận chuyển, giám sát, nghiên cứu khoa học và giải trí. Unitree xây dựng chiến lược thương mại hóa nhanh, đưa robot ra thị trường với mức giá tiếp cận đa dạng. Công ty hiện được xem như một trong những đơn vị dẫn đầu tại châu Á về robot dịch vụ và robot ứng dụng AI.

Bảo Lâm (theo TechNode, TechExplorer)