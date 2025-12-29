Elon Musk chia sẻ video Unitree G1 trên X với biểu tượng "cười ra nước mắt" khi robot đá vào "vùng nhạy cảm" của huấn luyện viên.

Ngày 27/12, Wes Morrill, kỹ sư trưởng của Tesla Cybertruck, đăng video ghi lại cảnh Unitree G1 tập luyện chiến đấu - một phần trong quá trình thử nghiệm chuyển động mô phỏng của robot hình người này. Video sau đó được Musk chia sẻ lại. Theo Global Times, hình ảnh ban đầu xuất hiện trên nền tảng Bilibili của Trung Quốc ngày 25/12.

Trong đó, G1 làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên, nhưng vô tình đá vào chỗ "nhạy cảm" của người này. Ngay sau đó, khi huấn luyện viên cúi xuống vì quá đau, robot cũng làm điều tương tự. Đây có thể là lý do khiến Musk thấy hài hước.

Elon Musk 'cười ra nước mắt' khi Unitree G1 đá người Khoảnh khắc Unitree G1 đá vào người huấn luyện. Video: Bilibili

"Liệu chúng ta có nên dựa vào những ý tưởng khoa học viễn tưởng từ quá khứ để xây dựng thế giới hiện thực hay không", Morrill đặt câu hỏi. "Thử nghiệm robot hình người sẽ là thách thức thú vị".

Cũng theo Morrill, trước đây, robot thường bị giới hạn trong các "khu vực cấm" như tường chắn hay hàng rào laser. "Đây là cách dễ dàng nhằm đảm bảo con người không bị thương trước những cỗ máy đầy sức mạnh. Nhưng càng tăng vai trò của robot hình người với con người, cũng ta càng cần loại bỏ những rào cản đó", Morrill viết.

Với vấn đề G1 "tấn công" người huấn luyện trong video, ngày 28/12, Unitree cho biết bài tập "chiến đấu" là "chương trình được phát triển thứ cấp bởi chính người mua", còn công ty chỉ cung cấp phần cứng. Trên Bilibili, tài khoản đăng video cũng giải thích sự cố mà G1 mắc phải liên quan đến độ trễ kỹ thuật khi huấn luyện, thêm rằng độ trễ có thể giảm dần khi cải tiến thuật toán, có thể đạt mức thấp nhất 0,1 giây.

Hôm 20/12, Elon Musk cũng chia sẻ video ghi lại 6 robot hình người G1 của Unitree Robotics biểu diễn tại buổi hòa nhạc của Wang Leehom ở Thành Đô (Trung Quốc) với các động tác vũ đạo và nhào lộn. "Ấn tượng", tỷ phú Mỹ bình luận.

Theo TechNode khi đó, việc Musk có lời khen với G1 là điều hiếm thấy, bởi đây là một trong những đối thủ lớn nhất đối với Optimus, robot hình người do công ty Tesla đang phát triển. Đây cũng có thể là lời thừa nhận hiếm hoi của tỷ phú về thành tựu robot hình người Trung Quốc.

Unitree G1 ra mắt vào tháng 5/2024. Cỗ máy cao 1,3 mét, nặng 35 kg, có khả năng di chuyển linh hoạt nhờ 23-43 động cơ khớp nối. Thời gian qua, robot hình người này liên tục gây ấn tượng ở nhiều khả năng, như múa võ, nhào lộn, chơi thể thao hay xuất hiện với dáng đi tự nhiên trên đường phố.

Unitree Robotics ra đời năm 2016 tại Hàng Châu, Trung Quốc, chuyên phát triển robot bốn chân và robot hình người. Các sản phẩm được dùng trong vận chuyển, giám sát, nghiên cứu khoa học và giải trí. Unitree xây dựng chiến lược thương mại hóa nhanh, đưa robot ra thị trường với mức giá tiếp cận đa dạng. Công ty hiện được xem như một trong những đơn vị dẫn đầu tại châu Á về robot dịch vụ và robot ứng dụng AI.

Bảo Lâm (theo Global Times, TechNode)