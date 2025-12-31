Công ty Trung Quốc cán mốc sản xuất 1.000 robot hình người

UBTech đạt dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực robot hình người khi xuất xưởng mẫu Walker S2 thứ 1.000 tại nhà máy ở Lưu Châu, Trung Quốc.

Để chào mừng thành tựu, UBTech đăng video trong đó hàng trăm mẫu Walker S2 xếp thành hàng trong nhà máy, robot dẫn đầu quàng khăn và thực hiện động tác nhảy, sau đó một robot khác múa võ, đá thùng giấy.

Video UBTech đánh dấu cột mốc chế tạo 1.000 robot hình người Hàng trăm robot Walker S2 xếp hàng chào mừng cột mốc 1.000 robot hình người. Video: UBTech/YouTube

Interesting Engineering đánh giá đây là cột mốc quan trọng, cho thấy sự chuyển đổi từ nguyên mẫu thử nghiệm sang triển khai thực tế cùng khả năng mở rộng. Một số công ty khác của Trung Quốc cũng đã thương mại hóa robot hình người trong năm 2025 như Unitree Robotics, nhưng chưa hãng nào công bố cột mốc 1.000 chiếc.

UBTech cho biết hơn 500 robot hình người Walker S2 đã được giao tới tay khách hàng. Hồi tháng 11, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này tuyên bố "vận chuyển hàng trăm Walker S2 đến các cơ sở công nghiệp đang hoạt động".

Trong năm 2025, UBTech giành nhiều hợp đồng sản xuất với tổng giá trị khoảng 800 triệu nhân dân tệ (113 triệu USD). Hai đơn hàng lớn nhất được ký vào tháng 9, khi một công ty nổi tiếng Trung Quốc đặt hàng hệ thống robot tiên tiến trị giá 250 triệu nhân dân tệ (35 triệu USD) và một khách hàng khác ở Tứ Xuyên là 159 triệu nhân dân tệ (22,5 triệu USD).

Theo SCMP, UBTech đang tiếp tục nhận về hợp đồng mới. Trong đó, một dự án ở Quảng Tây cam kết đầu tư 126 triệu nhân dân tệ (17,9 triệu USD), còn nhà máy Midea Auto ở Hồ Bắc cũng cam kết hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,2 triệu USD). Các hãng xe như BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen và Dongfeng Liuzhou Motor đã ký hợp đồng, nhưng giá trị không được tiết lộ.

UBTech Robotics thành lập vào tháng 3/2012 tại Thâm Quyến. Walker S2 là mẫu robot hình người nổi tiếng nhất của công ty. Cỗ máy cao 1,76 m, nặng 43 kg, khả năng tải trọng 15 kg. Đây cũng là mẫu robot hình người đầu tiên thế giới có thể tự thay pin bằng cách quay trở lại điểm sạc và thay pin khi sắp cạn điện, nhờ đó nó có thể hoạt động liên tục với sự giám sát tối thiểu.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, SCMP)