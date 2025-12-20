Robot hình người Trung Quốc tham gia sản xuất pin xe điện

CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, bắt đầu triển khai robot hình người Xiaomo với quy mô lớn tại nhà máy ở Lạc Dương.

CATL gọi việc triển khai quy mô lớn này là "lần đầu tiên trên thế giới", khi các robot hình người thực hiện nhiệm vụ phức tạp với tốc độ tương đương người lao động lành nghề.

Xiaomo, robot hình người do startup Spirit AI chế tạo, có nhiệm vụ cắm đầu nối pin điện áp cao trên dây chuyền lắp ráp. Công đoạn này trong sản xuất pin xe điện vốn được thực hiện thủ công và từ lâu đã được coi là tiềm ẩn rủi ro với người lao động. Xiaomo trang bị pin CATL và mô hình trí tuệ nhân tạo Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động (VAL) giúp nhận biết những thay đổi trong môi trường xung quanh như vị trí cắm khác biệt và điều chỉnh động tác cầm nắm theo thời gian thực.

CATL cho biết, robot hiện đạt tỷ lệ thành công 99% trong nhiệm vụ cắm đầu nối, đồng thời có khối lượng công việc hàng ngày nhiều gấp ba lần công nhân vì hoạt động không cần nghỉ. Ngoài nhiệm vụ chính, robot còn chủ động giám sát các kết nối dây dẫn và báo cáo vấn đề bất thường theo thời gian thực, nhờ đó giúp giảm tỷ lệ lỗi.

Robot hình người Xiaomo làm việc tại nhà máy của CATL. Ảnh: CATL

CATL dự định tiếp tục nâng cao mức độ thông minh và tự động hóa tại các nhà máy, đồng thời đẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo hiện thân - hệ thống AI tích hợp vào cơ thể vật lý như robot hoặc máy móc tự động. Việc đẩy mạnh tự động hóa diễn ra trong bối cảnh công ty tiếp tục củng cố vị thế thống trị của mình trên thị trường pin xe điện toàn cầu. Theo công ty nghiên cứu SNE Research, từ tháng 1 đến tháng 10, CATL ghi nhận tổng dung lượng pin xe điện lắp đặt trên thế giới đạt 355,2 GWh, tăng 36,6% so với mức 260 GWh cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp CATL nắm giữ 38,1% thị phần toàn cầu, trở thành nhà cung cấp pin duy nhất trên thế giới vượt ngưỡng 30%.

Robot Trung Quốc đang hiện diện ngày càng nhiều trong các nhà máy, góp phần đẩy nhanh quá trình tự động hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất của những doanh nghiệp lớn. Tháng 3, công ty UBTech Robotics thử nghiệm triển khai hàng chục robot hình người Walker S1 tại nhà máy xe điện Zeekr ở Ninh Ba. Tháng 8, AgiBot xác nhận triển khai khoảng 100 robot hai tay chạy bằng bánh xe, A2-W, tại các cơ sở của công ty sản xuất phụ tùng ôtô Fulin Precision.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, SCMP)