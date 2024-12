'Squid Game 2' nhận đề cử Quả Cầu Vàng dù chưa ra mắt

Phim Hàn "Squid Game 2" được đề cử Phim truyền hình chính kịch hay nhất trước ngày phát hành ba tuần.

Ban tổ chức công bố các đề cử tối 9/12 (giờ Hà Nội), trong đó phần hai Squid Game cạnh tranh The Day of the Jackal (Peacock), The Diplomat (Netflix), Mr. & Mrs. Smith (Prime Video), Slow Horses ( AppleTV) và Shogun (FX/Hulu) - giành giải Emmy cho Phim truyền hình chính kịch xuất sắc năm 2024.

'Squid Game 2' tung teaser Teaser "Squid Game 2", phim sẽ chiếu ngày 26/12. Video: Netflix

Nội dung lấy bối cảnh ba năm sau khi người chơi 456 - Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) - chiến thắng Squid Game. Anh quyết tâm tìm ra những kẻ đứng sau và chấm dứt trò chơi tàn ác, trong đó có Hwang In Ho (Lee Byung Hun) - người điều phối các trò chơi.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ cuộc đối đầu giữa hai nhân vật sẽ kéo dài cho đến tập cuối của phần ba. Dàn diễn viên mùa hai còn có Wi Ha Jun, Gong Yoo, các diễn viên mới Yim Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Lee Jin Uk, Park Sung Hoon, Jo Yu Ri và Choi Seung Hyun (T.O.P, cựu thành viên nhóm Big Bang).

Theo Forbes, cách duy nhất có thể giúp Squid Game nhận được đề cử cho phần hai dù chưa chiếu là vì Netflix cho những người bỏ phiếu giải Quả Cầu Vàng được xem phim sớm. Đây được coi là động thái mạo hiểm với series khi cốt truyện của phần tiếp theo đang được giữ kín. Để ngăn chặn rò rỉ thông tin, Netflix áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như đóng dấu bản quyền phim, cấm tiết lộ nội dung.

Trên mạng xã hội X, nhiều người nói tác phẩm được đề cử trước khi ra mắt là tín hiệu tốt, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng đây là động thái mang tính chiến lược của Netflix nhằm tạo tiếng vang và thu hút sự chú ý của công chúng. Một tài khoản bình luận: "Ban tổ chức Quả Cầu Vàng trêu đùa chúng tôi phải không? Squid Game được đề cử ở hạng mục phim truyền hình hay nhất khi nó thậm chí còn chưa ra mắt, thật thiên vị. Lễ trao giải này là trò đùa của thế kỷ".

Ở Quả Cầu Vàng 2022, phim Avatar: The Way of Water của James Cameron cũng nhận hai đề cử trước khi ra rạp.

Lee Jung Jae đóng chính phần hai "Squid Game". Ảnh: Netflix

Ở mùa giải năm 2025, các phim Netflix dẫn đầu với 36 đề cử. Một số series truyền hình như Baby Reindeer, Nobody Wants This, phim chính kịch về tội phạm có thật Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story và dự án chính trị giật gân The Diplomat đều giành ba đề cử.

Ở hạng mục điện ảnh, Emilia Perez (Netflix) giành nhiều nhất với 10 đề cử, như hạng mục Phim hài hoặc nhạc kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc cho Karla Sofía Gascón và Nữ phụ xuất sắc cho Selena Gomez và Zoe Saldaña. Trong phim, Gascón thủ vai ông trùm băng đảng Mexico muốn chuyển giới và trốn thoát khỏi mafia địa phương. Nếu chiến thắng, cô sẽ là diễn viên chuyển giới đầu tiên nhận giải Quả Cầu Vàng hạng mục điện ảnh. Năm 2021, Michaela Jaé Rodriguez thắng giải với vai diễn trong chương trình truyền hình Pose.

Xếp sau Emilia Perez là dự án sử thi hậu chiến The Brutalist của Brady Corbet nhận bảy đề cử. Conclave, do Edward Berger đạo diễn, theo sau với sáu đề cử. Phim kinh dị thể xác The Substance và tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2024 Anora đều giành năm đề cử.

Ralph Fiennes và Adrien Brody sẽ cạnh tranh hạng mục Nam chính xuất sắc trong phim chính kịch cùng Daniel Craig (phim Queer của Luca Guadagnino), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Sebastian Stan (The Apprentice), Colman Domingo (Sing Sing).

Kate Winslet nhận hai đề cử điện ảnh lẫn truyền hình nhờ các vai diễn trong phim Lee và The Regime. Năm nay đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi các diễn viên điện ảnh được đề cử hạng mục truyền hình như Harrison Ford, Cate Blanchett, Jodie Foster, Javier Bardem và Jake Gyllenhaal. Hạng mục này còn có sự xuất hiện của các ngôi sao Anh và Ireland như Keira Knightley, Colin Farrell, Andrew Scott, Gary Oldman, Eddie Redmayne và Ewan McGregor.

>>> Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2025

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Lễ trao giải lần thứ 82 sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2025 với sự dẫn dắt của nữ danh hài Nikki Glaser.

Năm ngoái, Oppenheimer đại thắng Quả Cầu Vàng, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Ở lĩnh vực truyền hình, Succession của HBO nhận bốn giải, trong đó có Series chính kịch xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety, Guardian, Forbes)