Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon và Yang Dong Geun tham gia phần hai phim "Squid Game".

Theo Variety, Netflix công bố bốn diễn viên mới thông qua một đoạn video giới thiệu, tại Tudum: A Global Fan Event ở São Paulo (Brazil), hôm 17/6. Các nhân vật của họ đều nhấn nút tham gia trò chơi trong phim.

'Squid Game 2' công bố diễn viên mới Các diễn viên mới trong "Squid Game 2".

Im Siwan và Park Sung Hoon là hai nhân tố thu hút sự chú ý vì xuất hiện trong nhiều tác phẩm gần đây. Siwan biến hóa linh hoạt qua từng vai diễn, bất kể là tuyến chính hay phụ, từ tên khủng bố Ryu Jin Seok trong Hạ cánh khẩn cấp (2021), thiên tài toán học Ahn Dae Bum (Hè rồi, nghỉ việc thôi, 2023), đến kẻ sát nhân hàng loạt trong Unlocked (2023). Park Sung Hoon nổi tiếng qua vai thiếu gia Jeon Jae Joon trong The Glory (2022-2023).

Kang Ha Neul được khán giả biết tới qua phim truyền hình Những người thừa kế (2013), Khi hoa trà nở (2019) còn Yang Dong Geun từng đóng The Forbidden Marriage (2022), Bản án từ địa ngục (2023).

Dàn diễn viên phần một gồm Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon và Gong Yoo cũng trở lại trong tập tiếp theo.

Im Siwan (trái) và Park Sung Hoon - hai trong bốn diễn viên mới tham gia phim "Squid Game 2".

Tập hai dự kiến ra mắt vào cuối năm nay hoặc năm sau. Theo Sports DongA, êkíp đã casting tuyến nhân vật phụ từ tháng 3 đến tháng 5, khởi quay vào tháng 7. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiếp tục chỉ đạo tác phẩm. Trong một buổi họp báo của Netflix tháng 9/2022, Hwang nói mùa hai sẽ có nhiều trò chơi hơn và các nhân vật phải cạnh tranh gay gắt hơn phần một để nhận được phần thưởng 45,6 tỷ won.

Squid Game phát hành giữa tháng 9/2021, thuộc thể loại phim chiến đấu sinh tồn. Netflix đầu tư 21,4 triệu USD, thu khoảng 891 triệu USD từ dự án. Hãng ước tính khoảng hai phần ba số thuê bao đã xem phim. Tác phẩm thắng 6 trên 14 đề cử Emmy, gồm đạo diễn xuất sắc, thiết kế sản xuất, hiệu ứng hình ảnh, hiệu suất đóng thế, nam chính và nữ phụ xuất sắc.

Ngoài phần phim mới, trò chơi truyền hình thực tế Squid Game: The Challenge sẽ ra mắt vào tháng 11. Sau khi Netflix công bố first look và thời gian phát hành, giới chuyên môn lên tiếng chỉ trích chương trình. Tạp chí Variety nhận xét cuộc thi "vô nhân đạo". Vanity Fair và Rolling Stone dẫn lời các thí sinh, họ gọi đó là trải nghiệm "đầy dằn vặt và tổn thương", có gian lận từ đầu.

Trailer 'Squid Game' Trailer phần một "Squid Game".

Quế Chi

Ảnh, video: Netflix