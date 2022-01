'Spider-Man 3' là phim Người Nhện ăn khách nhất lịch sử

"Spider-Man 3: No way home" đạt 1,37 tỷ USD, trở thành tác phẩm thành công nhất trong chuỗi phim về Người Nhện.

Theo trang Screenrant, sáng 3/1, tác phẩm - do Tom Holland đóng chính - tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau hai tuần ra mắt với doanh thu 52,7 triệu USD. Phim vượt xa các phim cùng thời điểm phát hành, như Sing 2 (19,6 triệu), The King's Man (4,5 triệu)...

Trên toàn cầu, Spider-Man 3 đạt 1,37 tỷ USD, vượt phần hai Far from home (cũng do Tom Holland thủ vai, ra mắt năm 2019) với 1,13 tỷ. Bom tấn của Marvel trở thành phim thành công nhất trong loạt phim về Người Nhện, gồm hai phần do Tobey Maguire, Andrew Garfield đóng, và là phim ăn khách nhất hãng Sony từng phát hành.

Doanh thu của Spider-Man 3 chiếm 12% tổng phòng vé Bắc Mỹ trong năm qua, là phim đầu tiên vượt mức một tỷ USD sau hai năm dịch bùng phát. Do không có bom tấn nào sắp ra mắt, tác phẩm được dự đoán lọt vào top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại trên toàn cầu, vượt Frozen 2 (1,45 tỷ USD). Phim vẫn chưa có kế hoạch phát hành ở Trung Quốc.

Spider-Man: No way home bắt đầu từ cột mốc sau phần hai (ra mắt năm 2019), khi Peter Parker bị ác nhân Mysterio tiết lộ danh tính là Người Nhện. Lập tức, cuộc sống của Peter lẫn người thân và bạn gái MJ (Zendaya đóng) bị đảo lộn vì những câu chuyện do truyền thông thêu dệt. Peter tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), nhờ ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp cậu dù được cảnh báo đây là loại phép thuật nguy hiểm. Trong lúc thực hiện, Doctor Strange vô tình khai mở đa vũ trụ, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ác nhân.

Trước công chiếu, tác phẩm đã lan tỏa sức nóng khi là dự án kỷ niệm 20 năm thương hiệu Spider-Man. Khán giả râm ran tin đồn phim có sự hội ngộ của ba phiên bản Người Nhện do Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland đóng. Trên các diễn đàn, fan Marvel phân tích từng tình tiết trong trailer để dự đoán kịch bản, "soi" loạt ảnh hậu trường, các thông tin rò rỉ. Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh fan ở Mexico đánh nhau trước rạp để giành vé sớm xem Người Nhện. Ở nhiều fanpage, khán giả cho biết đi xem chỉ vì muốn biết hai phiên bản huyền thoại họ từng yêu thích liệu có xuất hiện.

Sự trở lại của loạt vai phản diện trong các phần trước cũng là yếu tố hút fan. Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church) từng tham gia loạt phim đầu tiên về Người Nhện. Hai kẻ thù của Người Nhện - Lizard (Rhys Ifans) và Electro (Jamie Foxx) - từng tham gia các phần The Amazing Spider-Man.

