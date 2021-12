Lý do 'Spider-Man 3' vượt mốc một tỷ USD giữa đại dịch

So với hai phần đầu - Home coming và Far from home, Spider-Man 3 có kịch bản phức tạp hơn, nới rộng sang đa vũ trụ (multiverse). Đa vũ trụ là khái niệm về thế giới nơi toàn bộ nhân vật trong Marvel đều tồn tại, được xem là hướng đi then chốt của hãng trong giai đoạn bốn (sau Avengers: Endgame). Trong các phim Marvel ra mắt năm nay, Spider-Man 3 là phim duy nhất khai thác theo khía cạnh này.

Tác phẩm bắt đầu khi cuộc sống Peter Parker lẫn người thân bị đảo lộn vì danh tính Người Nhện. Peter tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), nhờ ông dùng phép thuật để mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Trong lúc thực hiện, Doctor Strange vô tình khai mở đa vũ trụ, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ác nhân. Càng về cuối phim, thuyết đa vũ trụ càng được mở rộng, tiếp nối cho tác phẩm Doctor Strange 2 - ra mắt vào năm sau.

Tom Holland trong vai Spider-Man. Ảnh: Marvel Studios

Ở nửa sau, phim chạm đến chiều sâu cảm xúc khi khai thác cuộc đấu tranh nội tâm của Người Nhện. Có lúc, Người Nhện tự hỏi liệu điều mình làm đúng hay sai khi nhiều sự việc tang thương xảy đến. Diễn xuất của Tom Holland tạo được đồng cảm cho khán giả. Họ nhận ra bi kịch của Người Nhện là một cậu bé vừa đến độ trưởng thành nhưng phải sống hai cuộc đời khác biệt.

Kỹ xảo, chất hành động của phim cũng làm thỏa lòng người hâm mộ. Ngoài những màn nhào lộn, bắn tơ giữa các tòa cao ốc ở New York - cảnh làm nên thương hiệu Người Nhện, phim còn khai thác các cảnh giữa Spider-Man và Doctor Strange. Màn giao đấu trong thế giới gương được đầu tư về hiệu ứng đồ họa với thành phố bẻ cong, uốn lượn, tạo ấn tượng thị giác mạnh. Cây bút Alci Rengifo của trang Entertainment Voice đánh giá: "Tác phẩm của đạo diễn Sam Raimi thành công nhất trong loạt phim về Spider-Man khi kết hợp điêu luyện hình ảnh lẫn cảm xúc, là một trong những phim siêu anh hùng tuyệt vời nhất mọi thời".

Ra rạp khi không có đối thủ xứng tầm, Người Nhện giữ vững ngôi vương phòng vé của năm. Tuần thứ hai công chiếu, Spider-Man 3 vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu. The Matrix Resurrections - sự trở lại của Keanu Reeves với thương hiệu Ma Trận - không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, chỉ đứng hạng hai với 22,5 triệu USD trong tuần mở đầu tại Bắc Mỹ.

So với các phim Marvel ra rạp cùng năm, Spider-Man 3 nổi bật hơn hẳn về sức hút. Shang-Chi - doanh thu 432 triệu USD - giới thiệu anh hùng mới nhưng câu chuyện cũ, xây dựng theo mô-típ hướng về gia đình, tương tự Thor (2011) hay Black Panther (2018). Eternals - doanh thu 400 triệu USD - có Angelina Jolie tham gia vẫn bị giới phê bình đánh giá tiêu cực, chỉ đạt 48% điểm tích cực trên trang Rotten Tomatoes, là tác phẩm đầu tiên của Marvel bị xếp loại "cà chua thối". Black Widow đạt doanh thu 379 triệu USD, khán giả không mấy mặn mà do đã biết số phận của nhân vật trong Avengers: Endgame.

Ngoài ra, hình thức phát hành giúp Người Nhện thêm đảm bảo doanh số. Trong khi nhiều tác phẩm chọn cách ra mắt song song tại rạp lẫn chiếu trực tuyến, hãng Sony Pictures cương quyết chiếu độc quyền ở rạp. Công ty này cũng lùng sục mạng xã hội để gỡ các đoạn video phát tán về nội dung phim, giữ được độ hấp dẫn đến ngày ra rạp.

Mai Nhật