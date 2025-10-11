Sơn Tùng M-TP và nghệ sĩ chung tay vì người vùng bão lũ

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng, cùng ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy, đạo diễn Trấn Thành hướng về miền Bắc giữa lũ lịch sử.

Hôm 10/10, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cho biết cùng tập thể nhân viên công ty anh gửi khoản hỗ trợ người dân sau thời gian hứng chịu thiên tai vì bão số 11 (Matmo), thông qua quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam. Ca sĩ nói muốn gửi một lời sẻ chia chân thành, mong mọi người vượt giai đoạn thử thách, sớm xây dựng lại cuộc sống.

"Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng, cầu mong bình an sớm trở lại với mọi nhà", ca sĩ nói.

Sơn Tùng M-TP ở một sự kiện vào tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày qua, sao Việt đồng lòng hướng về người dân giữa nạn lụt lịch sử. Tối 10/10, ca sĩ Hòa Minzy gửi 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, mong được chia sẻ những khó khăn, mất mát người dân quê nhà đang gánh chịu. Trước đó một ngày, cô gửi 100 triệu đồng hỗ trợ cho các hoàn cảnh ở Cao Bằng - địa phương có nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Ca sĩ nói liên tục theo dõi báo đài, nóng ruột khi đọc tin cập nhật tình hình nước lũ tràn về, mực nước dâng cao kỷ lục. Thông qua trang cá nhân và fanpage, cô kêu gọi mọi người chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, chia sẻ vất vả với lực lượng chức năng. Hòa Minzy nhắn nhủ mọi người chuẩn bị nước lọc, nước sạch, bếp ga mini, áo phao, dự trữ lương thực ở nơi cao, với tinh thần sẵn sàng dự phòng các tình huống xấu.

Hòa Minzy và Mỹ Tâm tiếp nối hoạt động ủng hộ người dân sau thiên tai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 9/10, ca sĩ Mỹ Tâm gửi 200 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Cô cho biết không thể đến tận nơi để giúp đỡ người dân nên chỉ có thể chung tay chia sẻ tấm lòng, cầu nguyện mọi người bình an, sớm ổn định. Học trò Mỹ Tâm - ca sĩ Đức Phúc - nói thức suốt đêm đọc những tin tức về tình hình bão lũ ngày càng phức tạp. Tiếp nối khoản quyên góp một tỷ đồng - trích từ tiền thưởng vô địch Intervision ở Nga cuối tháng 9, anh gửi thêm 100 triệu đồng, mong thiên tai qua nhanh để người dân bớt khổ.

Đóng góp 200 triệu đồng, đạo diễn - diễn viên Trấn Thành cho biết xót xa trước cảnh "nước ngập đến đầu" ở Thái Nguyên. Anh và vợ - ca sĩ Hari Won - mong tiếp sức cho mọi người khắc phục hậu quả sau bão lũ. Trấn Thành cập nhật các số điện thoại cứu hộ tại địa phương vùng lũ, kêu gọi khán giả cùng chung tay hỗ trợ trong khả năng.

Không chỉ cá nhân, nhiều tập thể nghệ sĩ hưởng ứng tinh thần cứu trợ giữa bão lũ. Hôm 8/10, nhóm ca sĩ của hai chương trình Em xinh say hi, Anh trai say hi góp một tỷ đồng thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an. Đại diện đoàn phim Tử chiến trên không - tác phẩm có Thái Hòa, Kaity Nguyễn đóng chính - gửi tặng 100 triệu đồng, hy vọng người dân sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

Sao Việt góp hàng tỷ đồng hỗ trợ giữa lũ lụt miền Bắc Ca sĩ Bích Phương đại diện nhóm thí sinh "Em xinh say hi" và đơn vị sản xuất gửi tặng một tỷ đồng, hôm 8/10 tại Hà Nội. Video: Nhân vật cung cấp

Từ cuối tháng 9, nhiều sao Việt quyên góp để giúp các gia đình hứng chịu thiệt hại vì bão Bualoi. Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Phương Mỹ Chi và dàn sao dự đêm nhạc Chung tay vì đồng bào, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phối hợp tổ chức hôm 6/10, góp hơn 10 tỷ đồng, gửi đến các địa phương Bắc Trung bộ.

Ca sĩ Đức Phúc một tỷ đồng, tương tự ca sĩ Tùng Dương và bạn bè đóng góp một tỷ đồng. Còn Đan Trường, Bằng Kiều dùng doanh thu phát hành nhạc để quyên góp.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát trong chương trình "Chung tay vì đồng bào", tối 6/10. Ảnh: T Production

Ngày 11/10, miền Bắc còn 12.900 nhà ngập, chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Hệ thống đê điều đối diện nguy cơ sạt trượt khi lũ rút. Mưa lũ làm 16 người chết, 2 người mất tích, 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng, gây mất điện gần 500.000 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Dự báo từ ngày 13/10, mưa trở lại miền Bắc, kéo dài khoảng ba ngày.

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.

Mai Nhật