Sao Việt sẻ chia cùng người dân hứng chịu bão Bualoi

Đức Phúc ủng hộ một tỷ đồng, còn Đan Trường, Bằng Kiều dùng doanh thu phát hành nhạc để giúp đỡ người dân chịu thiệt hại do bão Bualoi.

Chiều 30/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 13h, bão Bualoi làm 26 người chết, 22 người mất tích, phần lớn ở các tỉnh gồm Ninh Bình, Hưng Yên.

Nhiều sao Việt quyên góp tiền, chia sẻ mất mát với người dân. Chiều 29/9, ca sĩ Đức Phúc cho biết dành một tỷ đồng tiền thưởng vô địch Intervision ở Nga để ủng hộ miền Trung. "Tôi nghĩ hành động nhỏ bé lúc này là rất thiết thực, sẽ phần nào hỗ trợ mọi người sớm ổn định lại cuộc sống", anh nói.

Đức Phúc ủng hộ một tỷ đồng cho người dân hứng chịu bão Bualoi Đức Phúc chia sẻ việc dùng tiền thưởng ủng hộ người dân miền Trung gặp bão lũ. Video: Tân Cao

Ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè ủng hộ một tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa. Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang gửi 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương. "Tôi mong mọi người bình an, sớm vượt qua giai đoạn này", cô nói.

Quốc Thiên cho biết xót xa khi nhìn cảnh tượng ngập lụt, lúa chết, nhà sập tại các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ. Cũng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng. Giọng ca trẻ Phùng Khánh Linh quyên góp 50 triệu đồng, mong bão sớm tan, ngừng mưa để không gây ảnh hưởng thêm.

Ngày 28/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức giải thi đấu pickleball Tôi là người Việt Nam - Hướng về đồng bào lũ lụt. Nhiều nhà hảo tâm là bạn bè anh tham gia quyên góp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ca sĩ Bằng Kiều ra mắt MV Let’s Sing Vietnam do anh làm giám đốc dự án. Sản phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, mang thông điệp về hòa bình, tình yêu Tổ quốc. Anh cho biết toàn bộ doanh thu của video trên các nền tảng trong 30 ngày kể từ thời điểm phát hành sẽ dành ủng hộ địa phương chịu thiệt hại do bão Bualoi.

Đan Trường, Bằng Kiều, Tuấn Hưng (từ phải qua) có hành động thiết thực hướng về bà con vùng bão. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giữa bối cảnh, nhiều ca sĩ dời lịch phát hành sản phẩm hoặc hủy hoạt động mang tính giải trí. Đan Trường dời ngày phát hành MV Có ai ép ta yêu họ đâu vào tối 29/9 sang 1/10. Anh cho biết sẽ trích một phần doanh thu trên YouTube của sản phẩm để ủng hộ người dân.

Tối 29/9, ban nhạc Chillies thông báo hoãn lịch ra mắt MV Gold. Rapper Wean Lê, ca sĩ Bích Phương cũng ngưng kế hoạch ra ca khúc mới vào lúc này, nói sẽ thông báo lịch phát hành trở lại vào thời điểm thích hợp.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mong khách mời, fan thông cảm khi hủy họp báo giới thiệu E.P Xinh sao phải khóc (album có thời lượng ngắn) vào ngày 1/10, đồng thời ủng hộ 50 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng 29/9 bão Bualoi đổ bộ Quảng Trị - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa; gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Từ ngày 25/9 đến nay, bão gây mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận mưa lớn nhất đợt này là Bạch Mã (Huế) 855 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 753 mm, Hủa Na (Nghệ An) 627 mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 593 mm.

Từ tối 29 đến sáng 30/9, hàng loạt trạm như Yên Bình, Phúc Lợi (Lào Cai); Hoàng Nông (Thái Nguyên); Linh Phú (Tuyên Quang); Bình Phú (Tuyên Quang); Hữu Lợi, Yên Trị (Phú Thọ) mưa từ 140 đến 190 mm. Hà Nội nhiều trạm mưa trên 100 mm gây ngập lụt diện rộng.

Tân Dung Thu