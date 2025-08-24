Dấu ấn Phương Mỹ Chi tại 'Em xinh say hi'

Cô đoạt quán quân chương trình mùa đầu tiên với số phiếu áp đảo - 779.290 bình chọn của khán giả, tối 23/8 ở TP HCM. Ba tháng tại cuộc thi, Phương Mỹ Chi liên tục là cái tên gây chú ý sau mỗi vòng thử thách, đứng đầu nhiều tuần liền.
Giây phút MC công bố quán quân và phát biểu của Phương Mỹ Chi.
Hình ảnh pháo hoa rực sáng lúc cô ôm chiếc cúp trong tay được khán giả gọi là "cú chạm đỉnh cao" sau 12 năm làm nghề. Phương Mỹ Chi nói: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tôi. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi khác nhau, nay mới có chiến thắng đầu tiên sau nhiều lần 'nhận cúp tinh thần' từ người hâm mộ".
Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc chủ đề trong phần mở đầu gala trao giải, cùng 28 thí sinh.
Từng được khán giả gọi với biệt danh "Chị Bảy" lúc 10 tuổi, Phương Mỹ Chi cho biết bước vào sân chơi với tâm thế trưởng thành, không còn là "cô bé dân ca" ngày nào. Ca sĩ chứng minh là một gen Z nhiều năng lượng sáng tạo.
Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, quê TP HCM, nổi tiếng sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, trong đó "gây bão" khi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt.
Khán giả thấy ở Phương Mỹ Chi sự nỗ lực trong việc giữ gìn âm nhạc truyền thống, không lạc lõng giữa sân khấu hiện đại - nơi ánh sáng, vũ đạo, nhạc EDM cùng xuất hiện.
Từ vòng đầu, Phương Mỹ Chi cho thấy sức hút bằng loạt tiết mục giàu bản sắc. Biểu diễn Cầm kỳ thi họa cùng Tiên Tiên, Bích Phương, Bảo Anh ở Live Stage 1, họ mang đến màu sắc dân gian pha hơi thở đương đại, được dàn dựng công phu.
Tiết mục Cầm kỳ thi họa của đội Phương Mỹ Chi.
Sang vòng hai, Phương Mỹ Chi cùng Phương Ly, Pháo, Chi Xê thể hiện Hề với điểm nhấn kết hợp hát bội với rap, nhạc điện tử. Cô viết lời cho phần nhạc xẩm, tham khảo ý kiến chuyên môn của nghệ sĩ tiền bối để đảm bảo giữ đúng tinh thần của bộ môn nghệ thuật truyền thống.
Hề - tiết mục được yêu thích tại show.
Trong bài thi Duyên cùng Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Saabirose, Liu Grace, cô đưa vào bộ môn xẩm với tạo hình, trang phục phảng phất nét dân gian.
"Điều tôi hạnh phúc là các sản phẩm đều được giới trẻ đón nhận. Trong sự nghiệp âm nhạc, chưa bao giờ tôi quên xuất phát điểm của mình là dòng nhạc dân ca, truyền thống. Nó đã ăn vào máu và tôi có trách nhiệm phải giữ gìn, lan tỏa nhiều hơn", Phương Mỹ Chi nói.
Tại phần solo chung kết, cô đem đến Ếch ngoài đáy giếng (do mình sáng tác cùng DTAP và một số thành viên khác), kể câu chuyện âm nhạc mộc mạc đan xen nét mạnh mẽ. Khán giả bất ngờ trước màn "lột xác" hình ảnh liên tục của Phương Mỹ Chi trên sân khấu.
Phương Mỹ Chi khuấy động chung kết.
Tại show, Phương Mỹ Chi còn thoát khỏi khuôn khổ sở trường, dám bước ra khỏi vùng an toàn bằng cách thử nghiệm thể loại mới, thậm chí đọc rap, thể hiện vũ đạo. Ở nội dung thi nhóm chặng cuối, cô cùng Orange, Pháo, Lamoon hát Morse Code với phong cách mạnh mẽ.
Cô còn thể hiện khả năng dẫn dắt nhóm khi làm đội trưởng một số vòng thi. Phương Mỹ Chi chọn dung hòa cá tính của các thành viên, lắng nghe góp ý để mọi người cùng nhau tỏa sáng.
Các đồng đội như Pháo, Orange nhận xét cô vừa nghiêm túc, giàu tình cảm, mang đến không khí gắn kết thay vì tính cạnh tranh.
Quá trình tham gia show, Phương Mỹ Chi thi song song cuộc thi quốc tế Sing! Asia và đoạt hạng 3 chung cuộc. Cô cho biết không quá áp lực trong việc sắp xếp thời gian, chuẩn bị các tiết mục.
"Tôi luôn có những người cộng sự, đồng nghiệp, nhất là các chị em tại show hỗ trợ. Khoảnh khắc đứng chung sân khấu cùng mọi người sẽ là ký ức không bao giờ quên trong tôi", cô nói.
Phương Mỹ Chi còn là "cây hài" của show với nhiều màn tung hứng ăn ý với MC Trấn Thành, kết nối hội chị em ở hậu trường bằng trò vui nhộn.
Trấn Thành nhận xét "Phương Mỹ Chi đã làm được điều không phải ai cũng có thể thực hiện - đó là tạo nên dòng nhạc của riêng mình, khi cất lên là nhận ra ngay". Nhiều nhà sản xuất âm nhạc lẫn đồng nghiệp nhận định chiến thắng của Phương Mỹ Chi tại Em xinh say hi còn gửi đến thế hệ gen Z thông điệp: hãy không ngừng nỗ lực, theo đuổi ước mơ, cùng nhau giữ gìn văn hóa Việt.
Khán giả kỳ vọng Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác kho tàng nhạc dân ca bằng tư duy hiện đại, mở rộng biên độ sáng tạo.
"Chiếc cúp là lời nhắc nhở tôi sẽ phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, thay vì dừng lại. Tôi xem dấu ấn tại show là bước chuyển mình quan trọng để đưa bản sắc Việt hòa nhịp cùng âm nhạc đương đại nhiều hơn", cô nói.
Sau chung kết xếp hạng, Phương Mỹ Chi cùng 29 "em xinh" tập luyện để tham gia concert đầu tiên của chương trình, diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập. 30 thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, vào top trending YouTube, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp