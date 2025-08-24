Dấu ấn Phương Mỹ Chi tại 'Em xinh say hi'

Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc chủ đề trong phần mở đầu gala trao giải, cùng 28 thí sinh.

Từng được khán giả gọi với biệt danh "Chị Bảy" lúc 10 tuổi, Phương Mỹ Chi cho biết bước vào sân chơi với tâm thế trưởng thành, không còn là "cô bé dân ca" ngày nào. Ca sĩ chứng minh là một gen Z nhiều năng lượng sáng tạo.

Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, quê TP HCM, nổi tiếng sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, trong đó "gây bão" khi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt.