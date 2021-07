So Ji Sub tái xuất màn ảnh nhỏ

Hàn QuốcSo Ji Sub trở lại với vai chính trong phim truyền hình "Doctor Lawyer", sau khi kết hôn.

Tài tử hóa thân Han Yi Han - một bác sĩ thiên tài, tốt nghiệp hai chuyên ngành phẫu thuật tổng quát và phẫu thuật lồng ngực của trường y hàng đầu Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là "quái vật phòng mổ" bởi tài năng, kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Tuy nhiên, anh mất tất cả sau sự cố bệnh nhân tử vong khi đang phẫu thuật.

Han Yi Han sau đó trở thành luật sư chuyên về án kiện y tế để tìm ra sự thật về sự việc của mình, cũng như giúp đỡ những y bác sĩ đồng cảnh ngộ.

Ngoài So Ji Sub, êkíp đang tuyển chọn diễn viên cho dự án phim. Ảnh: MBC.

Một đại diện mảng phim truyền hình của đài MBC nhận định: "Doctor Lawyer có sức hấp dẫn của một bộ phim về đề tài y khoa và tòa án. Nó không chỉ mang đến sự đa dạng, thú vị về các nghề mà còn có sự kịch tính trong cuộc chiến đi tìm công lý của nhân vật chính".

Doctor Lawyer do biên kịch Jang Hong Cheol chấp bút, Lee Yong Seok đạo diễn, dự kiến dài 16 tập, lên sóng vào đầu năm 2022. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử kể từ khi kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung năm 2020 và sau phim truyền hình My Secret, Terrius năm 2018.

So Ji Sub sinh năm 1977, là vận động viên bơi trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng qua loạt phim Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Đảo địa ngục, Only you... Ngoài ra, tài tử hoạt động âm nhạc, người mẫu, viết sách... Anh thông báo kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung, kém 17 tuổi, hồi tháng 4/2020. Cặp nghệ sĩ không tổ chức hôn lễ mà quyên góp 50 triệu won (khoảng 959 triệu đồng) cho trẻ em những gia đình thu nhập thấp, hỗ trợ các em mua đồ điện tử phục vụ học tập.

Phim "My Secret, Terrius" Trích đoạn So Ji Sub trong "My Secret, Terrius" - phim truyền hình gần nhất của anh. Video: MBC.

Hiểu Nhân