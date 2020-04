Biệt thự tân hôn của So Ji Sub

Tài tử So Ji Sub và vợ mới cưới - Jo Eun Jung - ở biệt thự trị giá 6,1 tỷ won (khoảng 5 triệu USD).

So Ji Sub đăng ký kết hôn cùng MC kém anh 17 tuổi hôm 7/4. Theo Naver, nam diễn viên kín đáo chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân từ hơn nửa năm trước. Tháng 6/2019, anh mua biệt thự tại Hannam The Hill - khu biệt thự liền kề cao cấp ở Seoul để làm nhà tân hôn. Biệt thự hơn 3000 mét vuông, nằm trong quần thể phức hợp với bể bơi, sân golf... Các nghệ sĩ Hàn như Kim Tae Hee, Han Hyo Joo, Jin (BTS) có nhà ở đây.

Nhà của So Ji Sub nằm ở khu đắt đỏ bậc nhất Seoul. Ảnh: Naver.

Sau khi báo tin kết hôn qua công ty quản lý, Ji Sub đăng trên trang cá nhân thư gửi fan. "Từ hôm nay, tôi bắt đầu cuộc sống mới với bạn đời của mình... Có thể các bạn ngạc nhiên khi tôi báo tin kết hôn nhưng đây là quyết định được chúng tôi suy nghĩ thận trọng trong thời gian dài. Mong mọi người vẫn ủng hộ, tin tưởng và quan tâm tôi như trước đây", anh viết.

So Ji Sub và Jo Eun Jung. Ảnh: News1.

Nam diễn viên sẽ đóng phim mới từ giữa tháng, vợ chồng không đi hưởng tuần trăng mật. Phía công ty quản lý của Ji Sub phủ nhận tin đồn anh "cưới chạy" vì Jo Eun Jung mang bầu.

So Ji Sub gia nhập làng giải trí từ năm 1997, nổi tiếng với Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em, Mặt trời của Chủ quân... Anh còn làm chủ công ty giải trí 51K. Ngoài đóng phim, diễn viên đầu tư kinh doanh cà phê, bất động sản...

So Ji Sub đóng phim 'Giày thủy tinh' Ji Sub trong "Giày thủy tinh". Video: SBS.

Như Anh (theo Naver)