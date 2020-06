So Ji Sub trở lại công việc sau kết hôn

So Ji Sub tham gia buổi quay quảng cáo sau khi kết hôn cùng bà xã kém 17 tuổi.

Tối 9/6, trên Instagram của 51k - công ty quản lý của So Ji Sub - đăng tải loạt hình ảnh, video tài tử trong buổi ghi hình. Anh diện bộ đồ màu trắng kết hợp cardigan xanh, ngồi trên nền nhà chơi đùa cùng thú cưng.

Tài tử lần đầu trở lại công việc sau khi kết hôn cùng phát thanh viên Cho Eun Jung. Diện mạo điển trai cùng cử chỉ ngọt ngào của anh khiến khán giả thích thú. Những hình ảnh được chia sẻ trên khắp mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn bình luận.

Người hâm mộ viết: "Trông anh ấy đúng chất của người đàn ông đã có gia đình. Tôi có thể tưởng tượng bộ dạng của So Ji Sub khi làm cha", "Khung cảnh ấm áp còn So Ji Sub thì rất đẹp trai", "Lần đầu tiên So Ji Sub lộ diện sau khi kết hôn. Tôi tò mò về cuộc sống hôn nhân của anh ấy quá"...

So Ji Sub lộ diện sau kết hôn So Ji Sub trong buổi quay quảng cáo cùng thú cưng. Video: Instagram.

So Ji Sub thông báo kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi hồi đầu tháng 4. Cặp nghệ sĩ không tổ chức hôn lễ mà quyên góp 50 triệu won (khoảng 959 triệu đồng) cho trẻ em những gia đình thu nhập thấp, hỗ trợ các em mua đồ điện tử phục vụ học tập. Đại diện của tài tử cho biết: "Mong mọi người chúc phúc cho họ khi bước sang trang mới của cuộc đời. So Ji Sub sẽ nỗ lực mang đến tác phẩm hay hơn nữa để báo đáp khán giả".

Jo Eun Jung sinh năm 1994 tại Seoul, cao 1,64 m. Cô tốt nghiệp khoa múa truyền thống, Đại học Nữ sinh Ewha. Trước khi theo đuổi nghề phóng viên, phát thanh viên, MC của đài SBS, cô từng làm người mẫu, host của chương trình Champions Korea (từ năm 2014 đến 2016). Jo Eun Jung được khen duyên dáng, hoạt ngôn và ứng biến linh hoạt.

So Ji Sub và bà xã Jo Eun Jung lần đầu gặp nhau năm 2018. Ảnh: Dispatch.

So Ji Sub sinh năm 1977, là vận động viên bơi trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng qua loạt phim Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Đảo địa ngục, Only you... Ngoài ra, tài tử hoạt động âm nhạc, người mẫu, viết sách...

Hiểu Nhân