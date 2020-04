25 năm ghi dấu màn ảnh của So Ji Sub

Nhân vật Kang In Wook trong series "Chuyện tình Bali" ("What happened in Bali", 2004) là vai diễn phức tạp nhất sự nghiệp So Ji Sub. Nhân vật xuất thân thấp kém nên tự ti, để vuột tình yêu đầu đời. Về sau anh vướng tình tay ba với Lee Soo Jung (Ha Ji Won) và Jung Jae Min (Jo In Sung). Theo Naver, kết phim khiến khán giả châu Á sốc vì đi ngược dự đoán số đông. Vì ghen tuông, Jae Min bắn chết In Wook và Soo Jung, sau đó tự sát.