Tài tử 'Giày thủy tinh' kết hôn

So Ji Sub, diễn viên "Giày thủy tinh", đăng ký kết hôn cùng phát thanh viên Jo Eun Jung, người kém anh 17 tuổi.

Ngày 7/4, công ty quản lý của nam diễn viên cho biết Ji Sub có mối duyên đáng trân trọng, hai người yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, vì thế tiến đến hôn nhân. Do Covid-19, cả hai tổ chức lễ cưới trong nội bộ gia đình. "Mong mọi người chúc phúc cho họ khi bước sang trang mới của cuộc đời. So Ji Sub sẽ nỗ lực mang đến tác phẩm hay hơn nữa để báo đáp khán giả", đại diện của tài tử viết.

So Ji Sub và Jo Eun Jung lần đầu gặp nhau năm 2018. Ảnh: Dispatch.

Cùng thông báo kết hôn, công ty quản lý cho biết Ji Sub và Eun Jung sẽ góp 50 triệu won (khoảng 959 triệu đồng) cho trẻ em những gia đình thu nhập thấp, hỗ trợ các em mua đồ điện tử phục vụ học tập.

So Ji Sub và Jo Eun Jung lần đầu gặp nhau khi tham gia một chương trình của đài SBS năm 2018, khi đó Eun Jung làm MC. Theo Dispatch, hai người giữ liên lạc, cùng đi ăn, gặp gỡ bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Nam diễn viên công khai mối quan hệ hồi tháng 5/2019. "Tôi đã gặp một cô gái đặc biệt. Cô ấy luôn bên cạnh, giúp tôi bình tĩnh và ủng hộ tôi hết lòng", Ji Sub viết về Eun Jung trong lá thư gửi fan.

So Ji Sub đóng phim 'Giày thủy tinh' So Ji Sub trong "Giày thủy tinh". Video: SBS.

Ji Sub 43 tuổi, là vận động viên bơi trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh từng đóng Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Đảo địa ngục, Only you...

Như Anh (theo Dispatch)