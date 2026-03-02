Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay ở TP HCM tăng lên 22

Chiều 2/3, thêm 5 người nhập viện sau khi ăn bánh mì heo quay trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), nâng tổng số ca nghi ngộ độc tại TP HCM lên 22.

Sở Y tế TP HCM cho biết 4 cơ sở y tế đang cấp cứu và điều trị cho nhóm này. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 khám và điều trị nội trú 12 người, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chữa 8 ca. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Đa khoa Trung Mỹ Tây mỗi nơi chăm sóc một bệnh nhân. Trước đó, những thực khách này đều mua bánh mì tại cùng một tiệm rồi xuất hiện hàng loạt triệu chứng sốt rét run, đau quặn bụng, nôn ói và tiêu chảy liên tục... Hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Nhằm kiểm soát tình hình, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn rà soát ngay những người đến khám mang yếu tố dịch tễ liên quan cơ sở kinh doanh thức ăn nói trên. Lãnh đạo Sở chỉ đạo các y bác sĩ phân loại, xử trí bệnh nhân tuân thủ đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, các tuyến điều trị phải lập tức báo cáo ca diễn biến nặng, cập nhật kết quả xét nghiệm vi sinh cũng như biến chứng phát sinh nhằm giúp cơ quan quản lý kịp thời điều phối chuyên môn.

Hình ảnh bánh mì heo quay được quảng cáo trên website của tiệm.

Các chuyên gia cho rằng bánh mì là thực phẩm đường phố phổ biến, tiêu thụ nhanh và phục vụ số lượng lớn người dân mỗi ngày, dùng nhiều nguyên liệu chín lẫn sống, dễ nhiễm vi sinh nếu quy trình chế biến và bảo quản không đảm bảo.

Đầu tháng 11, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Vài ngày trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãicũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Lê Phương