Vi khuẩn Salmonella khiến 316 người TP HCM ngộ độc sau ăn bánh mì

Sở An toàn Thực phẩm TP HCM xác định vi khuẩn Salmonella trong bánh mì tiệm Cô Bích là nguyên nhân khiến 316 người bị ngộ độc.

Chiều 26/11, cơ quan này công bố kết luận điều tra dựa trên dữ liệu dịch tễ, ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TP HCM và các bệnh viện điều trị. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thức ăn gây ngộ độc là bánh mì và tác nhân chính là Salmonella.

Đợt bùng phát ghi nhận từ ngày 7 đến 12/11 với 316 trường hợp xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở trên. Các bệnh viện đã lấy 27 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, kết quả 15 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn Thực phẩm đang hoàn tất hồ sơ xử lý chủ cơ sở, đồng thời tăng cường giám sát các điểm kinh doanh ăn uống, yêu cầu tuân thủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Tiệm bánh mì đã đóng cửa từ 7/11 đến nay. Ảnh: Lê Phương

Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn. Khi xâm nhập cơ thể qua đường ăn uống, vi khuẩn tạo độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nếu không được bù nước kịp thời, người bệnh có thể mất nước nặng, tụt huyết áp, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Trường hợp vi khuẩn vào máu có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Triệu chứng thường khởi phát sau khi ăn khoảng một ngày, nhưng có thể muộn tới 4-5 ngày. Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, nên ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và bù nước bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội. Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả), cần đến cơ sở y tế để được điều trị.

Lê Phương