Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đồng ThápHơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12, phường Hồng Ngự.

Ngày 27/2, Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết ngoài 10 ca đã được xuất viện, các trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị, sức khỏe ổn định. Hiện 68 bệnh nhân được điều trị chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, còn lại tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và cơ sở khác.

Trước đó, sáng 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 3 ca cấp cứu đầu tiên. Các bệnh nhân cho biết họ mua và ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 vào tối 23/2. Vài giờ sau khi ăn, họ bắt đầu đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói và tiêu chảy liên tục. Từ 3 ca ban đầu, số người có chung triệu chứng nhanh chóng tăng lên 72, buộc 71 người phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan y tế kiểm tra cơ sở bánh mì và thu giữ 5 mẫu nguyên liệu lưu trữ gồm patê gan, chả lụa, chả chiên, dưa chua, jambon. Cán bộ chuyên trách đã mang toàn bộ số mẫu này đến Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện chưa có kết quả.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì được quảng cáo có hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Tại Đồng Tháp, ngoài cửa hàng ở TP Hồng Ngự, thương hiệu này còn có tại Cao Lãnh và Sa Đéc. Hai năm trước, cơ sở Hồng Ngọc 12 tại TP Hồng Ngự cũ từng xảy ra vụ ngộ độc khiến 148 người đau bụng, nôn, đi ngoài nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì kẹp thịt.

Nam An