Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc bánh mì?

Bánh mì là thực phẩm đường phố phổ biến, dùng nhiều nguyên liệu chín lẫn sống, dễ nhiễm vi sinh nếu quy trình chế biến và bảo quản không đảm bảo.

Những ngày qua, hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trước đó, đầu tháng 11, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân do nhiễm khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng ngộ độc sau khi ăn bánh mì, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân này.

Qua các vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận Salmonella là tác nhân gây ngộ độc chủ yếu, một số trường hợp liên quan pate, chả, thịt nguội hoặc rau sống. Điều này cho thấy không chỉ một nguyên liệu riêng lẻ gây ngộ độc, mà chuỗi an toàn thực phẩm bị đứt gãy ở một hoặc nhiều khâu, từ chế biến, bảo quản đến phục vụ.

Salmonella thường tồn tại trong thịt, trứng, gan động vật. Nếu thực phẩm không được nấu chín đủ nhiệt độ để tiêu diệt vi khuẩn, hoặc thực phẩm chín bị tái nhiễm chéo qua dao, thớt, tay người chế biến, nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ rất lớn. Trong khi đó, rau sống ăn kèm nếu không được rửa sạch, khử khuẩn đúng cách cũng có thể mang mầm bệnh.

Bánh mì thường được kẹp nhiều nguyên liệu. Ảnh: Minh Thảo

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM nhận định các vụ ngộ độc bánh mì liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố, đặc biệt là các món tiện lợi, tiêu thụ nhanh và phục vụ số lượng lớn người dân mỗi ngày.

Theo đó, thực phẩm chế biến sẵn nếu không được bảo quản đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm khuẩn. Bánh mì quen thuộc nhưng nhân bánh thường được chuẩn bị từ tối hôm trước, bảo quản không đủ lạnh hoặc để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nguồn gốc nguyên liệu là yếu tố then chốt. Các loại pate, chả, thịt nguội sản xuất thủ công, không được kiểm soát chặt chẽ điều kiện vệ sinh, rất dễ nhiễm Salmonella và các vi sinh gây bệnh khác.

Ngoài nguyên liệu, vai trò của người trực tiếp chế biến cũng đặc biệt quan trọng. Không rửa tay đúng cách, không mang găng tay hoặc sử dụng chung dụng cụ cho thực phẩm sống và chín là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến nhiễm khuẩn chéo.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo các cơ sở kinh doanh bánh mì cần tuân thủ nghiêm quy định về điều kiện vệ sinh, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, chế biến trong ngày, không sử dụng nguyên liệu tồn trữ kéo dài. Người tiêu dùng nên lựa chọn các điểm bán có điều kiện vệ sinh rõ ràng, hạn chế ăn bánh mì có nhiều nhân chế biến sẵn, đặc biệt khi thấy thực phẩm có mùi lạ, màu sắc bất thường. Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, cần đến cơ sở y tế sớm và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Lê Phương