Slot ví Liverpool - Man City như El Clasico nước Anh

AnhTrước đại chiến ở vòng 11 Ngoại hạng Anh tuần này, HLV Arne Slot so sánh việc Liverpool gặp Man City ngang ngửa với Real Madrid đấu Barca tại La Liga.

"Thi đấu trên sân của Man City là một trong những thử thách khó khăn nhất trong cả mùa", Slot nói tại họp báo ngày 7/11. "Khi tôi còn ở Hà Lan, tôi luôn để ý khi nào trận này diễn ra và chắc chắn sẽ ngồi trước TV để xem. Nó như El Clasico vậy, ngay cả khi bạn không liên quan, bạn vẫn mong chờ được xem trận đấu".

Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó dành những lời tôn trọng đặc biệt cho Pep Guardiola - người sẽ đạt cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện, đánh dấu hành trình 18 năm với 40 danh hiệu và ảnh hưởng sâu rộng lên bóng đá hiện đại. "Điều tôi thích ở các đội bóng của Pep là bạn luôn nhận được đúng những gì mình kỳ vọng, một trận đấu hấp dẫn, không câu giờ, không tiểu xảo. Có những điều khiến người ta ngày càng chán nản trong bóng đá, nhưng bạn sẽ không thấy chúng trong các trận đấu của Man City", Slot nói.

HLV Arne Slot (trái) bắt tay Pep Guardiola sau trận Liverpool thắng Man City 2-0 ở Ngoại hạng Anh ngày 1/12/2024. Ảnh: Liverpool FC

Sau mùa đầu tiên suôn sẻ với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Slot đang gặp vấn đề mùa này. Ông và các học trò thậm chí vừa trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp, trước khi cho thấy hồi sinh bằng việc lần lượt hạ Aston Villa 2-0 ở Ngoại hạng Anh rồi Real 1-0 tại Champions League.

Theo HLV 47 tuổi, điều quan trọng nhất với Liverpool lúc này là tìm lại nhịp độ và sự tự tin. Ông nói: "Chúng tôi đã thua nhiều hơn thường lệ, nhưng vừa thắng hai trận. Toàn đội tập trung vào việc cải thiện phong độ và đưa các cầu thủ trở lại thể trạng tốt nhất".

Liverpool cũng đón tin vui khi tân binh 175,5 triệu USD Alexander Isak đã trở lại tập luyện sau ba tuần điều trị chấn thương háng và nghỉ bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng, Slot cho rằng tiền đạo người Thụy Điển cần thời gian để trở lại phong độ tốt nhất và mong người hâm mộ kiên nhẫn. Kể từ khi chuyển đến sân Anfield hè này, Isak chưa ghi bàn nào qua bảy trận ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Florian Wirtz là một trường hợp khác, cũng đang chịu áp lực ở Liverpool. Tiền vệ người Đức chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 10 trận ở Ngoại hạng Anh. Trong một bình luận gần đây, cựu HLV Arsene Wenger cho rằng chính vì "chiều lòng" Wirtz, bằng những điều chỉnh để tân binh này chơi ở vị trí ưa thích, đã khiến Liverpool thiếu ổn định mùa này.

Tuy nhiên, Slot không nghĩ vậy. "Florian có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Cậu ấy từng đá lệch trái trong hệ thống 3-4-3 và số 10 trong hệ thống 4-3-3 ở Leverkusen", ông nói. "Vấn đề không phải là cậu ấy là số 10, số 8 hay số 11, mà là tìm ra những khu vực nơi cậu ấy có thể phát huy tốt nhất. Chúng tôi muốn Florian xuất hiện quanh vòng cấm, dù là trung lộ, lệch trái hay lệch phải, để tạo ra cơ hội".

Hồng Duy tổng hợp