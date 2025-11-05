Liverpool gieo sầu cho Real

AnhKylian Mbappe im tiếng khi Real Madrid thua chủ nhà Liverpool 0-1, ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Alexis Mac Allister trong hiệp hai giúp Liverpool chen chân vào top 8 Champions League, còn Real đứt chuỗi ba trận thắng tại giải. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Liverpool trước Real trên sân Anfield. Trong cả hai trận này, đội khách đều không thể ghi bàn.

Tiền vệ Mac Allister (phải) mừng bàn thắng cho Liverpool trước Real trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, tại Champions League tối 4/11/2025. Ảnh: Reuters

Liverpool chơi lấn lướt trong hiệp một, nhưng không thể khuất phục được thủ môn Thibaut Courtois. Thủ thành Bỉ bốn lần cứu thua đẹp mắt, trong đó có pha dùng chân cản cú sút ở thế đối mặt của Dominik Szoboszlai.

Hiệp một còn có tình huống gây tranh cãi, khi cú sút xa của Szoboszlai trúng tay tiền vệ Aurelien Tchouameni trong cấm địa. Trọng tài Istvan Kovacs ban đầu cho Liverpool đá phạt hàng rào. VAR sau khi xác định Tchouameni cản bóng bằng tay trong cấm địa, gọi ông Kovacs ra xem lại tình huống để có thể thổi phạt đền.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Bàn thắng của Mac Allister vào lưới Real Bàn thắng của Mac Allister vào lưới Real.

Cả trận, Real chỉ dứt điểm cầu môn hai lần, không gây ra nhiều nguy hiểm cho Liverpool. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, chỉ chơi khoảng 10 phút cuối, nhưng bị khán giả Anfield huýt sáo la ó liên tục mỗi khi chạm bóng. Cũng như Vinicius Junior hay Mbappe, hậu vệ người Anh không thể tạo ra khác biệt trước Liverpool đồng đều và quyết liệt hơn.

Liverpool đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh với hai trận thắng liên tiếp. Trận tiếp theo, họ làm khách trên sân của Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11. Cùng ngày đó, Real sẽ làm khách của Rayo Vallecano tại vòng 12 La Liga.

Xuân Bình