Liverpool ngắt mạch thua tại Ngoại hạng Anh

AnhĐKVĐ Liverpool lần đầu thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ ngày 20/9, khi hạ Aston Villa 2-0 ở vòng 11, hôm 1/11.

Chuỗi thua bốn trận liên tiếp tại giải khiến Liverpool nhập cuộc có phần thiếu tự tin, còn Aston Villa sớm cho thấy sự hưng phấn với bốn thắng lợi liên tiếp. Đội khách suýt mở tỷ số ở phút thứ 5, khi Morgan Rogers sút bóng đập trúng cột dọc.

Nhưng rồi sai lầm của hàng thủ Aston Villa đã mở ra chiến thắng cho Liverpool. Mohamed Salah và Ryan Gravenberch mang về ba điểm quý giá cho chủ nhà, giúp đội bóng vùng Merseyside chấm dứt chuỗi trận tồi tệ, giành những điểm đầu tiên kể từ ngày 20/9. Dù khoảng cách với đội nhì bảng Bournemouth được san bằng, HLV Arne Slot hiểu rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình phục hồi sau giai đoạn tệ nhất của ông tại Anfield.

Gravenberch (đỏ, trái) sút xa thành bàn ở trận gặp Aston Villa, trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Sáu thất bại trong bảy trận gần nhất khiến Anfield bao trùm bởi nỗi lo, nhưng tiếng hô vang "Arne Slot" từ khán đài The Kop cho thấy người hâm mộ vẫn đứng về phía ông ngay cả khi đội bóng gặp nguy. Slot trở lại với đội hình quen thuộc từng giúp Liverpool vô địch mùa trước, khi Andy Robertson thế chỗ Milos Kerkez ở cánh trái và Gravenberch đá chính bên cạnh Alexis MacAllister sau khi bình phục chấn thương mắt cá. Bản hợp đồng tiềm năng trị giá 150 triệu USD Florian Wirtz tiếp tục ngồi dự bị.

Một trong những nguyên nhân lớn khiến Liverpool sa sút gần đây là thói quen để đối phương ghi bàn trước, buộc họ phải mạo hiểm dâng cao. Điều đó suýt tái diễn lần thứ tám liên tiếp khi Morgan Rogers chọc khe hoàn hảo cho Ollie Watkins, rồi nhận bóng trả lại để dứt điểm chạm cột dọc khi thủ thành Giorgi Mamardashvili đã bó tay.

Liverpool may mắn thoát thua sớm, và sau đó trận đấu trở nên hấp dẫn với thế trận đôi công. Đội chủ nhà thể hiện tinh thần khác hẳn, pressing mạnh mẽ và tấn công dồn dập, với Dominik Szoboszlai hoạt động không biết mệt và Salah liên tục khiến Lucas Digne khốn đốn. Dù vậy, Villa vẫn tạo ra vài tình huống nguy hiểm khi khai thác khoảng trống sau hàng tiền vệ Liverpool.

Martinez tiếp tục là tâm điểm. Sau khi cứu thua từ cú sút của Szoboszlai, thủ môn Argentina lại phạm sai lầm nghiêm trọng ở phút bù giờ hiệp một khi chuyền bóng thẳng vào chân Salah trong cấm địa. Tiền đạo Ai Cập đánh lừa Pau Torres, sút một chạm vào lưới trống, ghi bàn thứ hai trong hai trận gần nhất. Đó cũng là bàn thứ 250 của anh cho Liverpool.

Đồng đội chia vui với Salah (thứ hai từ phải sang), trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Đầu hiệp hai, Aston Villa tiếp tục rối loạn. Lại là một pha phối hợp thiếu an toàn giữa Martinez và Torres, khiến bóng bật ra tới chân Gravenberch ở phút 58. Tiền vệ Hà Lan sút từ khoảng 20 m, bóng khẽ chạm Ezri Konsa và Torres đổi hướng, khiến Martinez bị đánh bại. Đó cũng là bàn ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng này không chỉ giải tỏa áp lực khủng khiếp cho Arne Slot, mà còn giúp Liverpool tạm lấy lại tinh thần trước hai trận đại chiến với Real ở Champions League và Man City ở Ngoại hạng Anh sắp tới.

Vy Anh