Wenger: 'Đòi hỏi của Wirtz đã hủy hoại Liverpool'

Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Liverpool thiếu ổn định mùa này vì "chiều lòng" Florian Wirtz, bằng những điều chỉnh để tiền vệ tân binh người Đức chơi ở vị trí ưa thích.

Wirtz gia nhập Liverpool với giá khoảng 170 triệu USD hè 2025, sau khi cân nhắc đội bóng này và Bayern Munich. Theo Wenger, Bayern dự định để Wirtz chơi tiền đạo trái, trong khi anh chỉ muốn đá hộ công, ngay sau tiền đạo cắm. Cuối cùng, Liverpool nhận được cái gật đầu của tiền vệ 22 tuổi khi hứa hẹn để anh chơi vị trí "số 10" sở trường.

Florian Wirtz sau trận Liverpool thắng Frankfurt trên sân Deutsche Bank, thành phố Frankfurt, Đức ở Champions League tối 22/10/2025. Ảnh: Reuters

"Wirtz đã nói với Liverpool rằng: 'Tôi sẽ đến nếu được đá hộ công, không muốn chơi cánh trái'", Wenger nói trên beIN Sports. "Liverpool chấp nhận đề nghị đó để sở hữu Wirtz. Nhưng họ phải hy sinh Dominik Szoboszlai, và tuyến giữa vốn là sức mạnh mùa trước bị phá vỡ. Sự xuất hiện của Wirtz đã phá hỏng cấu trúc của đội bóng".

Theo cựu HLV Arsenal, quyết định kể trên đã khiến nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2024-2025 mất cân bằng. Bộ ba tiền vệ Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và Szoboszlai từng giúp Liverpool kiểm soát thế trận, gây áp lực hiệu quả và tạo liên kết chặt chẽ giữa các tuyến. Nhưng từ khi Wirtz xuất hiện ở trung tâm, sự ăn ý ấy biến mất.

Liverpool phải hy sinh Szoboszlai, để tiền vệ này chơi ở vị trí hậu vệ phải trong vài trận đầu mùa. Trong đó, có thời điểm họ thua sáu trong bảy trận liên tiếp. Hai trận vừa qua, đội chủ sân Anfield tìm lại mạch thắng khi tiền vệ người Hungary trở lại vị trí sở trường.

Trong phần lớn trận đấu thời HLV Arne Slot, Wirtz đá hộ công nhưng chưa tạo được ảnh hưởng rõ rệt. Anh chưa ghi bàn nào trong 15 trận trên mọi đấu trường mùa này. Ở trận thắng Real Madrid tại lượt bốn vòng bảng Champions League, Wirtz được đẩy sang cánh trái, giúp Liverpool kiểm soát cục diện trận đấu. Dù vậy khi đội nhà có bóng, anh được phép bó vào giữa.

Wenger cho rằng cách bố trí này mới là hướng đi đúng. "Nếu tôi là Slot, tôi sẽ đưa Wirtz trở lại cánh trái, nơi cậu ấy từng tỏa sáng ở Leverkusen", cựu HLV 76 tuổi nói thêm. "Giữ Wirtz ở giữa là sai lầm chiến thuật".

Nhiều chuyên gia Anh nhận xét tài năng của Wirtz không phải vấn đề, mà là khả năng thích nghi với cường độ thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Các mẫu tiền vệ tấn công chuyển từ Bundesliga sang Anh thường không chơi đúng như kỳ vọng, như Shinji Kagawa ngày trước, hay Christian Pulisic, Jadon Sancho, Wirtz và Xavi Simons.

Hoàng An (theo Bild)