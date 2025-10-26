Slot: 'Liverpool vẫn chưa có lời giải trước lối đá bóng dài'

AnhHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool vẫn gặp khó khi đối đầu với những đối thủ chơi bóng dài và phòng ngự thấp, sau trận thua 2-3 trên sân Brentford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

"Đó là chiến thuật rất hiệu quả khi đối đầu với chúng tôi, và đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách khắc chế", Slot nói sau trận thua tại sân Gtech Community. "Việc để thủng lưới ngay sau 5 phút đầu không giúp gì cả. Dù vậy, kể cả khi chơi không tốt, chúng tôi vẫn có thể ghi hai bàn. Nhưng bạn không thể cạnh tranh khi để thủng lưới quá nhiều, đó không chỉ là lỗi của hàng thủ, mà là trách nhiệm của cả 11 cầu thủ".

HLV Arne Slot thất vọng sau trận Liverpool thua Brentford 2-3 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, trên sân Gtech Community, London, Anh ngày 25/10. Ảnh: AFP

Sau khi Slot phàn nàn về lối chơi thiên về bóng dài của Man Utd, Liverpool tiếp tục thua trên sân Brentford vì những tình huống tương tự. Phút 5, từ quả ném biên cực mạnh của Michael Kayode, Kristoffer Ajer đánh đầu nối và Dango Ouattara ngả người vô-lê tung lưới Giorgi Mamardashvili mở tỷ số. Phút 45, Liverpool lại thủng lưới từ tình huống phản công. Mikkel Damsgaard chuyền dài từ phần sân nhà để Kevin Schade bứt tốc loại bỏ Ibrahima Konate rồi hạ nốt Mamardashvili trong thế đối mặt.

Liverpool nhen nhóm hy vọng khi Milos Kerkez rút ngắn cách biệt cuối hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Igor Thiago thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Brentford tái lập lợi thế, trước khi Mohamed Salah rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 89. Dù được bù giờ 11 phút, Liverpool không thể gỡ hòa và phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - chuỗi tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Slot tiết lộ Liverpool đã dành toàn bộ buổi tập một ngày trước trận để chuẩn bị đối phó với các pha ném biên dài của đối thủ, nhưng kế hoạch sụp đổ chỉ sau năm phút. "Đó là điều duy nhất chúng tôi tập hôm qua", ông nói. "Brentford còn rất nguy hiểm khi phản công, và bàn thứ hai của họ đến chính từ một tình huống như vậy".

Chiến lược gia 46 tuổi cũng cho rằng việc thay đổi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè - chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt) - khiến đội bóng mất ổn định. "Khi bạn thay đổi quá nhiều, những điều thế này có thể xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ sẽ là bốn thất bại liên tiếp", ông bày tỏ.

Mohamed Salah (áo xanh) ghi bàn ở phút 89, ngắt mạch bảy trận tịt ngòi trong màu áo Liverpool. Ảnh: Shutterstock

Slot còn bày tỏ bức xúc với các quyết định trọng tài. Ông cho rằng Liverpool đáng được hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Cody Gakpo và Nathan Collins. Ngay sau đó, Brentford được hưởng một quả 11 mét gây tranh cãi dẫn đến bàn thứ ba, khi Virgil van Dijk được cho đá vào bàn chân Ouattara trong vòng cấm.

"Nếu xem lại cả hai tình huống, mọi trọng tài trên thế giới có lẽ sẽ nói hoặc là cả hai đều phạt, hoặc là không cái nào cả", HLV người Hà Lan nhấn mạnh. "Nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ cho Liverpool được hưởng. Hôm nay, có lẽ chúng tôi không may mắn".

Ngày 29/10, Liverpool trở về sân nhà gặp Crystal Palace ở vòng bốn Cup Liên đoàn. Liverpool thua đối thủ cả hai lần từ đầu mùa, tại trận tranh Siêu Cup Anh và vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo The Guardian, )