Liverpool thua trận đầu tại Ngoại hạng Anh

AnhLiverpool đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa, khi thua chủ nhà Crystal Palace 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu tại Selhurst Park liên tục đảo chiều trong 10 phút cuối. Phút 87, Federico Chiesa - tiền đạo vào thay tân binh 170 triệu USD Florian Wirtz ở phút 74 - tưởng như đã giật một điểm cho Liverpool.

Federico Chiesa (áo trắng) mừng bàn gỡ, trong trận Liverpool hòa Crystal Palace 1-1 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Liverpool FC

Từ quả treo bóng của Ryan Gravenberch vào vòng cấm, cầu thủ Crystal Palace đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí của Chiesa. Nhà vô địch Euro 2020 ập vào dứt điểm một chạm về góc gần, khiến Dean Henderson không kịp trở tay, quân bình tỷ số 1-1.

Tình huống này, Mohamed Salah bật cao và cố tình với tay về bóng, trước khi chạm người cầu thủ Crystal Palace. VAR vào cuộc, xem xét kỹ lưỡng và xác định Salah không để bóng chạm tay nên công nhận bàn.

Eddie Nketiah sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: AFP

Niềm vui của Liverpool kéo dài đúng 10 phút. Ở phút bù thứ bảy, từ quả ném biên mạnh bên cánh phải, cầu thủ hai đội tranh chấp rồi bóng đến vị trí của Eddie Nketiah trống trải ở phía sau. Tiền đạo người Anh hãm ngực gọn gàng rồi sút chéo góc hạ Alisson, ấn định chiến thắng 2-1.

Crystal Palace đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội. Daniel Munoz, Jean-Philippe Mateta dứt điểm trống trải đều bị Alisson cản phá hay chính Nketiah lỡ cơ hội đánh đầu cận thành. Phút bù hiệp một, Mateta thắng được Alisson, nhưng lại đưa bóng vào cột dọc.

Nhưng kết quả 2-1 là đủ để Crystal Palace trở thành CLB đầu tiên thắng Liverpool trên mọi đấu trường mùa này. Crystal Palace vươn lên thứ hai Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại (3 thắng, 3 hòa), giành 12 điểm, chỉ kém Liverpool ba điểm.

Ismaila Sarr dứt điểm cận thành, trong trận Crystal Palace thắng Liverpool 1-0 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: AP

Trước đó, Crystal Palace mở tỷ số ở phút 7. Từ cú treo bóng của Kamada Daichi, cầu thủ Liverpool đánh đầu phá bóng đúng vị trí của Ismaila Sarr để anh vung chân sút cận thành tung lưới Alisson.

*tiếp tục cập nhật

Hồng Duy