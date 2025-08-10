Liverpool thua Crystal Palace ở Siêu cup Anh

AnhSau khi hòa 2-2 trong hai hiệp chính, Liverpool thất bại 2-3 ở loạt sút luân lưu trong trận tranh Siêu cup Anh.

Liverpool chi khoảng 400 triệu USD để mua sắm cầu thủ trong mùa hè này, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ là đội bóng bất khả chiến bại. Các bàn thắng của Hugo Ekitike và Jeremie Frimpong cùng màn trình diễn ấn tượng từ Florian Wirtz tưởng như đủ để giúp Liverpool giành Siêu cup Anh, khi những tân binh của HLV Arne Slot lập tức để lại dấu ấn.

Nhưng Crystal Palace một lần nữa cho thấy những đội giành Cup FA gần đây thường có duyên với Siêu cup Anh. Các học trò Oliver Glasner hai lần gỡ hòa, trước khi thắng ở loạt sút luân lưu nhờ sự xuất sắc của thủ môn Dean Henderson. Tám trong 10 năm gần nhất, đội giành Cup FA đánh bại đội vô địch Ngoại hạng Anh ở Siêu cup.

Các cựu binh của Liverpool là Mohamed Salah, Alexis Mac Allister và Harvey Elliott đều sút hỏng ở loạt đấu cân não. Với Crystal Palace, đội lần đầu góp mặt ở Siêu cup, đây là niềm vui đặc biệt, trong bối cảnh họ đang chờ kết quả kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về án phạt rớt khỏi Europa League, dự kiến công bố vào thứ Hai tới.

Chứng kiến hai hậu vệ tân binh Frimpong và Milos Kerkez nhiều lần gặp khó khăn trước Ismaila Sarr cùng Eberechi Eze, Liverpool có thể sẽ đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ chính đội trưởng Crystal Palace, Marc Guehi – người phải rời sân vì chuột rút sau màn trình diễn đầy năng lượng.

Mùa hè vừa qua mang đến hai gam màu trái ngược cho Liverpool và Crystal Palace kể từ lần họ xếp hàng chào nhau tại Anfield hồi tháng 5, ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa trước. HLV Arne Slot điền tên bốn tân binh Ekitike, Frimpong, Kerkez và Wirtz vào đội hình xuất phát, còn Oliver Glasner vẫn giữ nguyên bộ khung từng xuất phát trước Man City ở chung kết Cup FA.

Phía sau cầu môn, các CĐV Liverpool giương cao tấm banner tri ân Diogo Jota trước khi bóng lăn. Trận đấu mở đầu bằng một phút mặc niệm dành cho tiền đạo Bồ Đào Nha. Trong trận, Frimpong cũng tạo ra khoảnh khắc đặc biệt, khi bấm bóng ở giây thứ 20 của phút thứ 20. Pha bấm bóng này trở thành bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, khi bóng đi qua đầu thủ môn Henderson.

HLV Arne Slot xác nhận Ryan Gravenberch vắng mặt do bạn gái sinh con tối thứ Bảy, nên hàng tiền vệ Liverpool được giao cho Dominic Szoboszlai và Curtis Jones. Chỉ mất bốn phút để các tân binh tạo dấu ấn, khi Wirtz và Ekitike phối hợp bên cánh trái cấm địa Palace, trước khi tiền đạo Pháp dứt điểm chìm hạ Henderson.

Palace lập tức đáp trả. Jean-Phillipe Mateta thoát xuống đối mặt Alisson nhưng không tận dụng thành công, song chỉ vài giây sau, Virgil van Dijk chậm chạp trong việc nhận diện mối nguy từ Ismaila Sarr và phạm lỗi trong cấm địa. Trọng tài Chris Kavanagh ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và lần này Mateta không bỏ lỡ.

Giống như Trent Alexander-Arnold mùa trước, Frimpong gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Eberechi Eze ở phòng ngự nhưng lại nguy hiểm hơn ở phần sân đối phương, với bàn thắng có phần may mắn đưa Liverpool vượt lên một lần nữa. Vận rủi của Palace nối dài khi Daichi Kamada chấn thương phải rời sân ở phút 30, nhường chỗ cho Will Hughes – người sau đó vô-lê chệch khung thành ngay pha chạm bóng đầu tiên.

Đầu hiệp hai, Ekitike bỏ lỡ cơ hội mười mươi để lập cú đúp, khi đánh đầu ra ngoài từ quả tạt của Kerkez trong tư thế trống trải. Phía Palace, Sarr cũng tiếc nuối khi chỉ cách pha chạm bóng từ đường chuyền nối của Mateta vài centimet ở cột xa. Đội bóng London càng chơi càng hưng phấn. Chris Richards buộc Alisson phải cứu thua từ một tình huống phạt góc, trước khi Eze khiến thủ thành Brazil trổ tài ở góc gần sau pha kiến tạo của Adam Wharton.

Tưởng như Liverpool vượt qua được sóng gió, nhưng 13 phút trước khi hết giờ, Kerkez mất tập trung, để Wharton chọc khe cho Sarr gỡ hòa 2-2 bằng cú dứt điểm đưa bóng chạm cột đi vào lưới. Nếu không có pha can thiệp kịp thời sau đó, Sarr có thể đã ấn định tỷ số trong thời gian chính thức.

Ở phút bù cuối, Devenny suýt trở thành người hùng cho Palace với cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột. Cầu thủ số 55 thực sự làm được điều đó ở loạt luân lưu, khi bình tĩnh sút thành công ở lượt cuối, sau khi Borna Sosa bỏ lỡ cơ hội ở lượt sút trước đó.

