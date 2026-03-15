Slot: 'Liverpool ghi bàn thấp bất thường mùa này'

AnhHLV Arne Slot cho rằng chấn thương của Alexander Isak là một trong những nguyên nhân khiến Liverpool gặp khó trong khâu ghi bàn mùa này, nhưng khẳng định đội bóng vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện.

Slot từng được ca ngợi nhiều khi giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt 2024-2025. Trước thềm mùa này, ông được ban lãnh đạo hậu thuẫn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, khi chi ra 603 triệu USD để mang về 7 tân binh. Trong đó có ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

HLV Arne Slot bắt tay Alexander Isak khi rút tiền đạo này rời sân, trong trận Liverpool thắng West Ham 2-0 trên sân vận động London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters

Liverpool khởi đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp, nhưng sau đó bất ngờ lao dốc. CLB vùng Merserside thua chín trận tại giải Ngoại hạng mùa này, nhiều hơn năm thất bại so với cả mùa vô địch 2024-2025. Họ đang đứng ngoài nhóm dự Champions League, dù giải đấu mùa tới có thể dành tới 5 suất cho các CLB Anh.

"Chúng tôi hiểu việc lặp lại thành công của mùa trước khó đến mức nào", Slot nói trước trận gặp Tottenham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. "Mùa này rõ ràng khó khăn hơn, nhưng đội bóng vẫn đang cạnh tranh ở nhiều đấu trường".

Liverpool đã vào tứ kết Cup FA và vòng 1/8 Champions League. Theo Slot, những dấu hiệu tích cực vẫn đang xuất hiện khi các cầu thủ mới dần hòa nhập. "Chúng tôi chưa ổn định như mong muốn, nhưng hai tháng gần đây kết quả đã tích cực hơn. Tôi tin điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước", ông nói, tin CLB sẽ cải thiện rõ rệt khi các các cầu thủ thi đấu cùng nhau lâu hơn. "Các đội thành công thường duy trì bộ khung trong thời gian dài. Đó cũng là điều chúng tôi đang hướng tới".

Slot cũng xem việc Alexander Isak liên tục chấn thương là nguyên nhân lớn khiến Liverpool không đạt phong độ cao mùa này. "Nếu một trong những trung phong hay nhất giải đấu trong vài năm qua có mặt suốt mùa giải, chắc chắn điều đó sẽ tạo ra khác biệt lớn", ông nói. "Số bàn thắng của chúng tôi mùa này thấp bất thường so với số cơ hội tạo ra".

Isak mới ghi ba bàn qua 16 trận trên mọi đấu trường từ khi cập bến Liverpool với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển gãy xương mác từ trận thắng Tottenham cuối năm 2025 và có thể trở lại trong tháng tới. Nhưng Slot kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn: "Sau hơn ba tháng không thi đấu, cậu ấy cần thời gian để lấy lại phong độ".

Alexander Isak (áo đỏ) chấn thương sau pha vào bóng của Micky van de Ven trong trận Liverpool thắng Tottenham 2-1 trên sân Tottenham Hotspur, London ngày 20/12/2025. Ảnh: AFP

Theo HLV người Hà Lan, Liverpool thường tạo rất nhiều cơ hội trong các trận nhưng khả năng tận dụng kém. Slot nhấn mạnh rằng trong bóng đá, một bàn thắng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Ông lấy ví dụ trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi Liverpool chơi lấn lướt trong khoảng 20 phút đầu nhưng sau khi thủng lưới, thế trận đã đảo chiều.

Slot thừa nhận mùa này Liverpool ghi bàn "thấp một cách bất thường" so với tiêu chuẩn của đội bóng trong khoảng một thập kỷ qua. "Nhìn vào 10 năm gần đây của Liverpool, các tiền đạo thường ghi nhiều bàn hơn rất nhiều. Vì vậy việc một trong những tiền đạo được chiêu mộ để ghi bàn lại chấn thương chắc chắn ảnh hưởng lớn đến đội bóng", HLV 47 tuổi cho biết.

Liverpool được đánh giá cao hơn Tottenham - đội đã 11 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh và đang đối mặt nguy cơ xuống hạng. Nhưng Slot cho rằng việc Tottenham vừa thay HLV, với Igor Tudor tạm quyền dẫn dắt, khiến việc phân tích đối thủ trở nên khó khăn hơn. "Chúng tôi không thể chắc chắn họ sẽ chơi theo cách nào, vì HLV mới có thể sử dụng chiến thuật khác," ông nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Daily Mail)