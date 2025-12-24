Slot phẫn nộ vì Isak bị triệt hạ

AnhHLV Arne Slot chỉ trích hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham vì pha vào bóng liều lĩnh khiến Alexander Isak gãy xương mác và phải nghỉ thi đấu tối thiểu hai tháng.

Phút 56 trận Liverpool thắng 2-1 trên sân Tottenham Hotspur ở Ngoại hạng Anh hôm 20/12, Florian Wirtz chọc khe để Isak thoát xuống, trước khi chịu pha vào bóng nguy hiểm của Van de Ven. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn có thể vung chân trái sút chéo góc ghi bàn, nhưng sau đó ôm chân đau đớn và phải rời sân.

Trong buổi họp báo ngày 23/12, HLV Arne Slot xác nhận Isak phải phẫu thuật điều trị chấn thương mắt cá chân, trong đó có phần xương mác bị gãy và phải nghỉ vài tháng. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi trọng tài chính John Brooks hay VAR Stuart Attwell không rút thẻ với Van de Ven, đồng thời so sánh với tình huống Xavi Simons bị truất quyền vì giẫm vào gót chân Virgil Van Dijk.

Alexander Isak (áo đỏ) chấn thương sau pha vào bóng của Micky van de Ven trong trận Liverpool thắng Tottenham 2-1 trên sân Tottenham Hotspur, London hôm 20/12. Ảnh: AFP

"Đó là một pha vào bóng liều lĩnh", Slot nói. "Tôi từng nói về tình huống của Xavi Simons và cho rằng đó là không cố ý. Nhưng với pha vào bóng của Van de Ven, nếu thực hiện kiểu đó 10 lần thì cả 10 lần đều có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng".

Slot kỳ vọng Isak có thể kịp trở lại trước khi mùa giải khép lại, song thừa nhận đây là đòn giáng mạnh với bản hợp đồng kỷ lục 175,5 triệu USD. Bàn mở tỷ số trước Tottenham mới là pha lập công thứ ba của Isak cho đội bóng mới, trong bối cảnh liên tục gặp vấn đề về thể trạng.

"Cậu ấy đang trải qua giai đoạn rất khó khăn", Slot bày tỏ. "Gia nhập CLB mới, háo hức thể hiện bản thân nhưng lại không thể tập luyện đầy đủ trong ba, bốn tháng. Không có giai đoạn tiền mùa giải, chỉ toàn thi đấu, nên bạn cần rất nhiều thời gian để đạt phong độ tốt nhất".

Ngoài Isak, Conor Bradley cũng chấn thương trong trận gặp Tottenham và bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Wolves ở vòng 18 Ngoại hạng Anh ngày 27/12. Cody Gakpo có thể trở lại sau khi vắng ba trận vì vấn đề cơ bắp, trong khi Joe Gomez và Wataru Endo chưa thể thi đấu.

Arne Slot (trái) và Thomas Frank bất đồng quan điểm về pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của Alexander Isak. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, HLV Tottenham Thomas Frank lên tiếng bảo vệ Van de Ven. Ông cho rằng đó là phản xạ tự nhiên của một hậu vệ trong tình huống phòng ngự. "Van de Ven làm mọi thứ để ngăn bàn thua", Frank nói. "Cậu ấy nhoài người để cản cú sút, nhưng Isak đặt chân đúng vào thời điểm đó khiến tình huống trông nghiêm trọng hơn. Tôi không coi đó là pha vào bóng liều lĩnh".

Frank cũng cho biết hai cầu thủ đã nói chuyện và giải quyết ổn thỏa sau trận, coi đó là dấu hiệu tích cực. Ngoài ra, HLV của Tottenham không bình luận về tương lai của đồng Giám đốc thể thao Fabio Paratici, người đang được Fiorentina quan tâm, và xác nhận trợ lý Matt Wells đã rời CLB để sang Mỹ làm HLV trưởng Colorado Rapids.

Hồng Duy (theo The Guardian)