Slot: 'Không còn mâu thuẫn nào với Salah'

AnhHLV Arne Slot khẳng định không có vấn đề nào cần giải quyết với Mohamed Salah, sau trận Liverpool thắng Brighton 2-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trận thắng Inter Milan ở Champions League vì phát biểu chỉ trích Liverpool và Slot, Salah được đưa trở lại đội hình trước Brighton. Tiền đạo người Ai Cập vào sân từ ghế dự bị và đá phạt góc kiến tạo cho Hugo Ekitike đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0.

Mohamed Salah dự bị rồi vào sân từ phút 26 trận Liverpool thắng Brighton 2-0 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: AP

Sau trận, Slot cho biết mọi khúc mắc, nếu có, đã được giải quyết. "Với tôi, không có vấn đề gì cần phải xử lý", ông cho biết. "Salah hiện tại giống mọi cầu thủ khác. Bạn luôn trao đổi với cầu thủ khi họ hài lòng hay không hài lòng, nhưng sau trận Leeds thì không còn gì để nói thêm".

Salah rời sân trong tiếng hô vang tên anh từ khán đài Anfield và dành thời gian tri ân người hâm mộ, song HLV Slot khẳng định đây không phải lời chia tay. "Không chỉ riêng Salah đi quanh sân cảm ơn khán giả. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều để giữ sạch lưới và người hâm mộ xứng đáng nhận được lời cảm ơn", ông nói.

Salah từng bức xúc vì phải dự bị ba trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa 3-3 trên sân của Leeds United tuần trước, anh công khai nói rằng bị đối xử bất công và không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Slot, đồng thời cho biết trận đấu Brighton có thể là dịp để chia tay người hâm mộ Liverpool trước khi lên đường cùng tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON) từ ngày 15/12. Salah còn ám chỉ việc gia đình sẽ có mặt tại Anfield, vì đây có thể là trận cuối của anh sau nhiều năm gắn bó và thành công rực rỡ cùng "Lữ đoàn đỏ".

Trước câu hỏi liệu đây có phải trận cuối của Salah cho Liverpool hay không, Slot tránh đưa ra khẳng định trực tiếp. "Salah sẽ dự AFCON. Tôi hy vọng cậu ấy thi đấu tốt. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ phải xoay sở khi thiếu vắng một số cầu thủ", ông cho biết.

Mohamed Salah tri ân người hâm mộ sau trận. Ảnh: AP

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng từ chối tiết lộ nội dung cuộc trao đổi riêng với Salah. "Những gì chúng tôi nói với nhau sẽ được giữ kín", ông nhấn mạnh. "Điều mọi người thấy là cậu ấy có tên trong đội hình và là sự thay đổi người đầu tiên của tôi. Tôi không bao giờ công khai những cuộc trò chuyện với Salah, Van Dijk hay bất kỳ cầu thủ nào".

HLV 47 tuổi cũng cho rằng Liverpool đang dần cải thiện, đặc biệt ở khía cạnh phòng ngự, khi thắng và giữ sạch lưới hai trận liên tiếp. "Mọi người nói chúng tôi chơi chắc chắn hơn vì thắng 2-0, nhưng thực tế vài trận gần đây chúng tôi cũng giữ sạch lưới ba lần", Slot nói. "Toàn đội đang chơi tốt hơn và đó là nền tảng để xây dựng sau những trận thủng lưới nhiều trước PSV hay Nottingham Forest".

Thầy trò Slot sẽ có một tuần nghỉ ngơi, trước khi làm khách của Tottenham ở vòng 17 Ngoại hạng Anh ngày 20/12.

Hồng Duy (theo Sky Sports)