Liverpool vắng Salah từ ngày 15/12

AnhHLV Arne Slot xác nhận Mohamed Salah sẽ thi đấu 4 trận tiếp theo cùng Liverpool, rồi về tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON) vào hoặc trước ngày 15/12.

Salah sẽ đá 4 trận tiếp theo gặp Sunderland ngày 3/12, Leeds 6/12, Brighton 13/12 ở Ngoại hạng Anh và Inter Milan tại Champions League ngày 9/12. Sau đó, anh sẽ hội quân cùng tuyển Ai Cập dự AFCON 2025 - giải đấu diễn ra tại Morocco từ ngày 21/12 đến 18/1.

Slot giải thích việc chốt ngày hội quân là kết quả của nhiều cuộc thảo luận giữa các bên. "Hạn chót là 15/12", ông nói trong buổi họp báo trước trận gặp Sunderland ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. "Luôn có ba phía: đội tuyển, cầu thủ và CLB. Chúng tôi phải trao đổi xem đâu là lựa chọn tốt nhất cho cả ba".

HLV Arne Slot (phải) và Mohamed Salah tươi cười sau trận Liverpool thắng Burnley 1-0 trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: EPA

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng đề cập đến phản ứng của Salah sau khi xếp tiền đạo này dự bị cả trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Đây là lần đầu tiên ngôi sao người Ai Cập ngồi dự bị, sau 53 trận liên tiếp đá chính ở Ngoại hạng Anh.

"Tất nhiên Salah không vui khi không được đá chính, nhưng cậu ấy không phải người duy nhất như vậy", Slot cho biết. "Đó là phản ứng bình thường với một cầu thủ đủ giỏi để đá chính cho Liverpool. Cậu ấy đã quá xuất sắc cho Liverpool và chắc chắn sẽ còn như vậy".

HLV 47 tuổi ca ngợi Salah vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp, tinh thần và sự kỷ luật. "Cậu ấy cư xử đúng như bạn mong chờ ở một cầu thủ đẳng cấp: hỗ trợ đồng đội và ứng xử rất chuẩn mực", Slot nói thêm. "Để chơi đỉnh cao ba ngày một trận, bạn phải có sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Dù đá chính hay dự bị, phong độ tốt hay chưa tốt, Salah luôn giữ bản thân ở trạng thái hoàn hảo".

Slot cũng bất bình trước làn sóng công kích trên mạng xã hội. "Chỉ trích là bình thường, kể cả khi chúng tôi thắng", ông nói. "Nhưng khi nó trở thành xúc phạm, lời lẽ vượt giới hạn thì không còn chấp nhận được. Tôi không dùng mạng xã hội, nhưng tôi biết chuyện đó diễn ra, tôi không ngây thơ".

Dù vậy, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định vẫn cảm nhận rõ nhất là sự ủng hộ trên sân. "Ngay cả khi tỷ số đang 0-0, người hâm mộ vẫn hát cổ vũ cho tôi và đội", ông bày tỏ.

Về chuyên môn, Slot đánh giá cao Sunderland, đội gây bất ngờ khi thắng 2-1 ngay trên sân Chelsea và hòa đội đầu bảng Arsenal 1-1. "Tôi phải dành lời khen lớn cho HLV của Sunderland. Họ đưa vào nhiều cầu thủ mới nhưng lại khởi đầu rất tốt", ông nói.

Slot kể rằng ông xem trận Chelsea hòa Arsenal 1-1 cuối tuần qua trên đường về từ London và nhận ra sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh. Ông nói thêm: "Đó là trận đấu đẳng cấp cao. Và rồi tôi nhớ Sunderland đã thắng Chelsea ngay tại Stamford Bridge và hòa Arsenal. Nhìn vào bảng xếp hạng, rõ ràng họ đang làm rất tốt, và kết quả trước Chelsea và Arsenal cho thấy họ mạnh như thế nào".

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports, LiverpoolFC.com)