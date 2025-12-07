Liverpool bị cầm hòa dù dẫn hai bàn ở Ngoại hạng Anh

AnhThủng lưới ở phút bù hiệp hai, Liverpool hoà chủ nhà Leeds 3-3 tại vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Đây là trận bất bại thứ ba liên tiếp, nhưng rõ ràng Liverpool không thể hài lòng với kết quả trên sân Elland Road. Tiền đạo Hugo Ekitike lập cú đúp trong hai phút đầu hiệp hai, nhưng đội khách bị gỡ hòa cũng từ hai bàn trong hai phút của Leeds.

Khi đội ĐKVĐ tưởng như sẽ ra về với ba điểm nhờ pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Dominik Szoboszlai ở phút 80, thì đến phút bù thứ sáu, tiền vệ Nhật Bản Ao Tanaka ấn định tỷ số hòa 3-3.

Tanaka mừng bàn gỡ hòa 3-3 cho Leeds trước Liverpool trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Sau hiệu còi mãn cuộc, các khán giả Leeds không về ngay, mà nán lại vỗ tay tri ân thầy trò Daniel Farke. Một điểm trận này được xem là thành công cho Leeds, dù họ vừa thắng Chelsea 3-1 hồi giữa tuần, cũng trên sân Elland Road. Trong phỏng vấn sau trận, tiền vệ người Đức Anton Stach nói rằng anh "nổi da gà" vì sự cổ vũ của khán giả nhà.

Leeds chơi ngang ngửa Liverpool trong hiệp một, nhưng bất ngờ thủng lưới đầu hiệp hai. Trung vệ Joe Rodon chuyền ngang hỏng, để Ekitike cướp bóng thoát xuống rồi sút chìm về góc trái vào lưới. Từ quả tạt của Conor Bradley sau đó hai phút, tiền đạo Pháp bay người đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn hai bàn nhưng đội khách lại thủng lưới trong tình huống không đáng có. Trung vệ Ibrahima Konate xoạc không trúng bóng, mà trúng chân tiền vệ Wilfried Gnonto khi bóng đã gần đi hết biên ngang. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài Anthony Taylor thổi phạt đền cho Leeds. Từ đó, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin sút 11m về góc phải, gỡ lại một bàn cho chủ nhà.

Cú sút phạt đền thành bàn gỡ của Calvert-Lewin. Ảnh: PA

Sau đó hai phút, Konate lại giật về một cách không cần thiết, để Stach có nhiều khoảng trống nhận bóng trong cấm địa. Anh đẩy sang chân phải rồi sút về góc gần, gỡ hòa 2-2. Sau đó, Konate lẫn Virgil van Dijk hét lên vì không hài lòng với các đồng đội khác.

Liverpool vẫn tái lập thế dẫn bàn ở phút 80. Từ đường chọc khe của tiền vệ Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister bỏ bóng khôn ngoan, để Szoboszlai thoát xuống bên phải cấm địa rồi sút chìm về góc xa.

Nhưng đến phút bù, từ một quả phạt góc của Leeds bên trái, bóng tới vị trí của Tanaka ở cột hai và tiền vệ Nhật Bản thoải mái vô-lê đập đất vào lưới. Tanaka vừa ghi tuyệt phẩm ở vòng trước gặp Chelsea, và lần này anh lại đem về một điểm cho Leeds.

Ở trận tiếp theo, Liverpool làm khách trên sân của Inter ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 9/12. Sau đó bốn ngày, họ về Anfield tiếp Brighton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Xuân Bình