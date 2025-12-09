Liverpool loại Salah khỏi trận gặp Inter ở Champions League

Dù vẫn tham gia tập luyện bình thường trong ngày 8/12, Mohamed Salah đã bị gạch tên khỏi đội hình Liverpool làm khách trước Inter Milan ở Champions League.

Cuối ngày 8/12, đội chủ sân Anfield công bố danh sách đội hình hành quân đến Italy cho trận gặp Inter ở Champions League, trong đó không có Salah. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi anh vẫn xuất hiện vui vẻ, cười đùa cùng Dominik Szoboszlai và các đồng đội trong 15 phút tập luyện mở cửa cho truyền thông tại trung tâm huấn luyện AXA.

The Athletic tiết lộ quyết định này được Giám đốc Thể thao Liverpool Richard Hughes đưa ra sau khi tham vấn ban lãnh đạo CLB và HLV trưởng Arne Slot, qua đó thể hiện sự ủng hộ dành cho nhà cầm quân Hà Lan.

ESPN cho biết thêm quyết định loại Salah khỏi đội hình chỉ áp dụng cho riêng trận gặp Inter. Đây cũng không phải là án kỷ luật cầu thủ 33 tuổi, sau cuộc phỏng vấn gây sốc của anh hậu trận hòa Leeds 3-3 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh hôm 6/12.

Salah (trái) trên sân tập AXA của Liverpool sáng 8/12. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool cho rằng với nội dung cũng như thời điểm Salah công khai tuyên bố CLB đã bỏ rơi anh và "mối quan hệ với Slot đã chấm dứt", việc để ngôi sao Ai Cập tạm rời đội hình trong thời gian ngắn là tốt cho cả bản thân tiền đạo này, các đồng đội lẫn CLB.

Nguồn tin từ The Athletic nói rằng Salah sẽ không phải chịu thêm hình phạt nào. Theo đó, Liverpool vẫn mong muốn cam kết hoàn tất bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027 với cầu thủ sinh năm 1992, đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện tại chỉ là tạm thời và hoàn toàn có thể cứu vãn. CLB vùng Merseyside hiện không có kế hoạch chuẩn bị cho khả năng Salah ra đi, cũng không tính đến việc tìm người thay thế trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trong ba trận gần nhất, Salah đều phải ngồi dự bị và chỉ được vào sân trong hiệp hai ở trận hòa Sunderland 1-1. Anh cũng tuyên bố bản thân đang bị biến thành "vật tế thần" cho chuỗi thành tích tệ hại của Liverpool, đội chỉ thắng 4 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Khi được hỏi liệu giờ đây có hối hận vì đã ký gia hạn vào tháng 4/2025 với Liverpool, thay vì ra đi tự do trong mùa hè, Salah đã trả lời với giới truyền thông: "Tưởng tượng xem cảm giác của tôi tệ đến mức nào khi phải trả lời câu hỏi này. Đau lòng thật đấy, thậm chí bản thân câu hỏi thôi cũng đã làm tôi đau. Tôi không bao giờ hối hận khi ký gia hạn với Liverpool. Tôi từng nghĩ mình sẽ gia hạn và kết thúc sự nghiệp ở đây, nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Dù sao tôi cũng không hối hận gì cả".

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Salah ám chỉ trận gặp Brighton ngày 13/12 tới là dịp để anh nói lời tạm biệt khán giả Anfield trước khi tập trung cùng tuyển Ai Cập dự Cup các Quốc gia châu Phi 2025 (diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026). Anh sẽ hội quân cùng đội tuyển nhà từ ngày 15/12.

Với việc cầu thủ 33 tuổi bị loại khỏi trận gặp Inter, hàng công Liverpool càng thêm mỏng khi Cody Gakpo và Federico Chiesa cũng không góp mặt trong chuyến hành quân này. HLV Slot chỉ còn Hugo Ekitike, Alexander Isak, Rio Ngumoha và Florian Wirtz là những tiền đạo có thể sử dụng.

Salah có thể xem là huyền thoại của Liverpool. Trong 8 năm ở đây, anh ghi 250 bàn và đứng thứ ba trong danh sách lập công mọi thời đại của CLB, chỉ sau Ian Rush và Roger Hunt, đem về một Champions League và hai Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở Anh. Nhưng mùa này, Salah mới ghi 5 bàn và kiến tạo ba lần trên mọi đấu trường.

Danh sách đội hình Liverpool cho trận gặp Inter: Alisson, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Conor Bradley, Curtis Jones, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, Rio Ngumoha và Wellity Lucky.

Hà Phương tổng hợp