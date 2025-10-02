Siêu giày chinh phục 100km sub6 có gì đặc biệt?

Thông số 5 giờ 59 phút 20 giây của Sibusiso Kubheka khi chạy 100km là thành quả từ những cải tiến táo bạo được adidas áp dụng trên Adizero Evo Prime X - dòng siêu giày mới nhắm đến các cuộc chạy đua siêu dài.

Trên đường chạy tại Nardo Ring, Italy hôm 25/8, 5 elite nhà adidas trở thành những VĐV đầu tiên được dùng thử Evo Prime X trong sự kiện Chasing 100. Họ gồm đương kim kỷ lục gia 100km Aleksandr Sorokin (Lithuania), Joe Fukuda (Nhật Bản), kỷ lục gia thế giới 50 dặm Charlie Lawrence (Mỹ), cựu kỷ lục gia thế giới 50 km Ketema Negasa (Ethiopia) và Sibusiso Kubheka (Nam Phi).

Sibusiso Kubheka (giữa) cùng các VĐV khác trên đường chạy Nardo Ring, Italy ở sự kiện Chasing 100 ngày 25/8/2025. Ảnh: Boston Hunting

Kubheka về nhất với kết quả 5 giờ 59 phút 20 giây, trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạy 100km sub6 (dưới 6 giờ). Không chỉ Kubheka, cuộc đua còn chứng kiến nhiều kết quả đột phá. Lawrence về đích sau 6 giờ 3 phút 47 giây, Sorokin đạt 6 giờ 4 phút 10 giây, đều vượt các thành tích tốt nhất của họ trước đó. Các thông số này không được ghi nhận chính thức do diễn trong điều kiện thi đấu có kiểm soát tại Nardo Ring.

Ngoài nỗ lực tự thân của các VĐV, những tiến bộ công nghệ mới nhất được adidas áp dụng trên Evo Prime X là chìa khóa giúp dàn siêu sao kể trên đạt thông số ấn tượng. Theo nhà sản xuất Đức, Adizero Evo Prime X là một trong những cải tiến táo bạo nhất từ trước đến nay, là đôi giày được thiết kế với mục đích duy nhất - phá vỡ các kỷ lục chạy siêu marathon.

Là phiên bản Evo - tiến hóa của siêu giày đua marathon phạm quy chuẩn thi đấu Prime X, Evo Prime X được trang bị bộ đế giữa lên tới gần 60mm, cùng hệ thống khung đế giữa lần đầu tiên xuất hiện trong dòng giày adizero.

Siêu giày Adizero Evo Prime X Bề ngoài của siêu giày Evo Prime X.

Khác với thanh carbon bình thường, nằm ở chính giữa bọt đệm nhằm giúp ổn định bộ đế giữa, khung đế giữa này rỗng và chạy xung quanh viền của lớp đế giữa, giải phóng hoàn toàn lớp siêu bọt đệm. Với các đôi giày được sử dụng tại sự kiện Chasing 100 vừa qua, kết cấu khung này được tạo nên bởi vật liệu điều chỉnh theo thông số sinh học của từng VĐV.

Do được thiết kế để chinh phục kỷ lục 100km sub6, Evo Prime X được trang bị lớp bọt đệm dày Lightstrike Pro Evo với khả năng phản hồi ưu việt theo từng bước chạy.

Lightstrike Pro Evo được sử dụng là hợp chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPEE). Theo adidas, với lớp bọt này, sản phẩm mới có khả năng phản hồi tốt hơn 5% so với bất kỳ đôi giày chạy nào trước đây của hãng, gồm cả Adizero Adios Pro Evo 1 -siêu giày giúp lập kỷ lục thế giới marathon nữ với 2 giờ 11 phút 53 giây.

Miếng bọt đệm Lightstrike Pro Evo là một điểm nhấn công nghệ trên những chiếc siêu giày Evo Prime X được sử dụng tại sự kiện Chasing 100. Ảnh: adidas

Tại Chasing 100, trước khi lên chân các VĐV chạy đua, 5 đôi Evo Prime X hôm đó được đưa vào hệ thống làm lạnh áp suất cao Ultracharge. Khâu này giúp làm lạnh bọt đệm và lấp đầy khí vào giữa những kẽ bọt, qua đó, tối ưu khả năng hoàn trả năng lượng của đế giữa.

Hiện adidas vẫn chưa công bố thông tin chi tiết và thời gian dự kiến mở bán của Adizero Evo Prime X. Nhưng theo chuyên trang Believe in the Run, siêu giày mới này chỉ nặng 136 gram ở size 8 US, tương đương size 42.

Tô Thành tổng hợp