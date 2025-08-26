Runner Nam Phi chạy 100 km dưới 6 giờ

ItalySibusiso Kubheka trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành 100 km dưới 6 giờ, với thành tích 5 giờ 59 phút 20 giây, nhờ sự hỗ trợ từ những công nghệ mới nhất của Adidas.

Trong điều kiện thi đấu kiểm soát tại đường đua Nardo Ring, Italy, Kubheka phá sâu kỷ lục cũ là 6 giờ 5 phút 35 giây, tức đạt thành tích tốt hơn tới 6 phút 15 giây.

Sibusiso Kubheka chạy 100 km với thời gian 5 giờ 59 phút 20 giây trong sự kiện "Chasing 100" do Adidas tổ chức tại đường đua Nardò Ring, Italy ngày 25/8/2025. Ảnh: Adidas

Không chỉ Kubheka, cuộc đua còn chứng kiến nhiều kết quả đột phá. Charlie Lawrence (Mỹ) về đích sau 6 giờ 3 phút 47 giây và Aleksandr Sorokin (Lithuania) đạt 6 giờ 4 phút 10 giây, đều vượt thành tích tốt nhất trước đó.

Kubheka tự hào về màn trình diễn kỷ lục, xem việc chạy 100 km dưới 6 giờ là thử thách cực đại, nhưng đã thành công nhờ sự chuẩn bị, niềm tin và công nghệ từ Adidas.

Kubheka, sinh năm 1997, có thành tích cá nhân tốt nhất (PB) ở cự ly 10.000m với 28 phút 39 giây 34, cự ly 10 km đường bộ là 28 phút 39 giây và half marathon là 1 giờ 1 phút 36 giây.

Năm 2022, Kubheka chấn thương cơ đùi và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Runner Nam Phi tái xuất ấn tượng, về nhất cự ly 10km tại Harry Gwala Marathon ở KwaZulu-Natal năm 2023 và cự ly 5km tại KwaZulu-Natal Athletics năm 2024.

Kubheka làm nên lịch sử tại "Chasing 100" - sự kiện không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là màn trình diễn công nghệ. Adidas đã hợp tác cùng năm VĐV hàng đầu - Kubheka, Sorokin, Lawrence, Jo Fukuda (Nhật Bản) và Ketema Negasa (Ethiopia) - để thiết kế riêng bộ trang bị thi đấu từ đầu đến chân.

Giày Adizero Evo Prime X được chế tạo theo thông số sinh học của từng VĐV, với midsole siêu đàn hồi, upper ôm sát và độ dày đế tinh chỉnh để tối ưu độ hoàn trả năng lượng. Công nghệ Ultracharge giúp bơm không khí vào bọt đệm giày, tăng khả năng bật nảy và tiết kiệm sức. Hệ thống CLIMACOOL Pre-Cooling & Per-Cooling hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ cơ thể khi thi đấu bằng áo vest làm mát, áo quạt gió trước giờ xuất phát và vòng cổ làm mát trong quá trình chạy.

Bên cạnh đó, áo Clima 3D Singlet và quần TechFit Short Tight với vật liệu CLIMACOOL 3D cùng các dải gia cường cơ học giúp tăng khả năng thoáng khí, ổn định hông và hỗ trợ sức bền khi mỏi cơ, dự kiến ra mắt thương mại từ năm 2026.

Các elite thi đấu tại sự kiện "Chasing 100". Ảnh: Adidas

Giám đốc sáng tạo adidas, Alasdhair Willis, khẳng định "Chasing 100" thể hiện khát vọng tăng tốc, vượt qua giới hạn thiết kế và công nghệ, đồng thời xem thành tích của Kubheka chứng minh sự kết hợp giữa đổi mới và tài năng có thể mở ra khả năng chưa từng có của con người.

"Chasing 100" nằm trong chuỗi dự án Chasing - sáng kiến của Adidas nhằm thúc đẩy thể thao đi xa hơn thông qua thử thách táo bạo, công nghệ đột phá và sự đồng hành của elite. Thành tích dưới 6 giờ ở cự ly 100 km không chỉ ghi dấu mốc lịch sử cho cá nhân Kubheka, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho những cuộc đua ultra marathon trong tương lai.

Hồng Duy tổng hợp