'Shogun' đại thắng Quả Cầu Vàng 2025

Mỹ"Shogun" - series về lịch sử thời chiến Nhật Bản - thắng bốn giải Quả Cầu Vàng 2025, gồm danh hiệu Phim truyền hình chính kịch xuất sắc.

Tác phẩm vượt qua các phim được giới chuyên môn đánh giá cao như The Day of the Jackal, The Diplomat, Mr and Mrs Smith, Slow Horses và Squid Game để giành chiến thắng.

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun". Video: FX

Trên sân khấu, người đồng sáng tạo nội dung loạt phim - Justin Marks - cho biết: "Không ai nghĩ tác phẩm này sẽ thành công như vậy. Nó là thành quả của sự ủng hộ mạnh mẽ từ hàng nghìn người tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua". Sau đó, anh gửi lời cảm ơn những người bỏ phiếu bình chọn cho dự án, dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất đa quốc gia.

Sau khi ra mắt tháng 2/2024, loạt phim gây sốt toàn cầu, nhận 99% điểm "tươi" trên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Nội dung lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Clavell, đặt bối cảnh trước trận chiến Sekigahara năm 1600, thời điểm người cai trị tối cao qua đời còn người thừa kế quá nhỏ. Trước khi mất, ông giao năm vị lãnh chúa, trong đó có Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada đóng), thành lập hội đồng nhiếp chính để cai quản đất nước cho đến khi người thừa kế trưởng thành. Bên ngoài, họ phụng sự di nguyện, phò tá người kế vị, nhưng thực chất chờ thời cơ trở thành Shogun (Tướng quân) để nắm giữ quyền lực tối cao.

Giới chuyên môn nhận xét Shogun là phiên bản Game of Thrones của phương Đông khi truyền tải tinh thần võ sĩ đạo, thể hiện sự phức tạp của xã hội Nhật Bản thời phong kiến. Ở bản phim năm 2024, vai trò của các nhân vật người Nhật được thể hiện có chiều sâu, cho thấy mưu trí của nhân vật chính, thay vì thiên về góc nhìn của người phương Tây như ở phiên bản truyền hình năm 1980. Trước đó, dự án thắng 18 hạng mục ở mùa giải Emmy 2024.

Các diễn viên "Shogun" ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025. Từ phải qua: Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Anna Sawa và Cosmo Jarvis. Ảnh: AFP

Ngoài được vinh danh một trong những hạng mục quan trọng nhất, phim giúp tài tử người Nhật Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano và người đẹp Anna Sawai lần đầu thắng hạng mục diễn xuất.

Chiến thắng của bộ phim sử thi lặp lại thành tích mà loạt phim gốc năm 1980 từng giành được. Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 38 năm 1981, dự án của đài NBC nhận cúp ba hạng mục, gồm phim truyền hình dài tập, nam chính xuất sắc cho Richard Chamberlain và nữ diễn viên chính xuất sắc cho Yoko Shimada.

Ở hạng mục truyền hình, Baby Reindeer thắng giải Limited series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc và Nữ phụ xuất sắc cho Jessica Gunning. Dự án do Richard Gadd sáng tạo kiêm đóng chính, ra mắt toàn cầu hồi tháng 4/2024 và nhanh chóng trở thành loạt phim gây sốt trên Netflix. Phim về Donny Dunn từ nhân viên pha chế trở thành diễn viên hài. Một ngày, anh vô tình gặp và bắt chuyện với Martha, từ đó cô gửi cho Donny 41.071 email, 350 giờ thư thoại, 744 dòng tweet, 46 tin nhắn trên Facebook và 106 trang thư. Một mặt Donny sợ hãi, nhưng mặt khác anh tận hưởng cảm giác của một người được người khác theo dõi.

Trailer 'Baby Reindeer' Trailer "Baby Reindeer". Video: Netflix

Hacks xoay quanh mối quan hệ giữa minh tinh hết thời và nữ nhà văn trẻ cũng nhận hai giải, gồm Phim truyền hình xuất sắc - Âm nhạc hoặc hài kịch và Nữ diễn viên xuất sắc Jean Smart.

Ở hạng mục điện ảnh, The Brutalist đoạt cúp Phim hay nhất thể loại chính kịch và Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc cho Brady Corbet. Câu chuyện về kiến trúc sư Do Thái László Toth (Adrien Brody đóng) và vợ Erzsébet (Felicity Jones) trốn khỏi châu Âu sau Thế chiến II và xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ. Ban đầu, gia đình Toth phải làm việc quần quật trong cảnh nghèo đói, nhưng sau đó Toth gặp Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), người giao cho anh thiết kế một dự án kiến trúc. Phim liên kết nhiều chủ đề phức tạp như nỗi đau của người Do Thái, góc khuất của giấc mơ Mỹ và rạn nứt hôn nhân. Trước đó, Corbet thắng giải Sư Tử Bạc hạng mục Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Venice 2024.

Phim hay nhất thể loại âm nhạc hoặc hài kịch thuộc về Emilia Pérez của đạo diễn Jacques Audiard. Kịch bản về quá trình trùm ma túy người Mexico tên Manitas (Sofia Gascón) được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối từ thế giới ngầm và chuyển giới để sống thật với bản thân. Ngoài ra, dự án còn đoạt giải Phim quốc tế hay nhất, Nữ phụ xuất sắc trong phim điện ảnh (Zoe Saldaña) và Ca khúc hay nhất (El Mal).

Flow của đạo diễn người Latvia Gints Zilbalodis thắng giải Phim hoạt hình hay nhất. Nội dung về cuộc phiêu lưu sinh tồn của một chú mèo sau trận lụt lớn. Nhân vật tình cờ gặp gỡ và kết bạn với chú chó Labrador, vượn cáo, chuột lang nước capybara và diều ăn rắn. Họ vượt qua nhiều khó khăn, tạo nên tình bạn đẹp. Rotten Tomatoes khen kịch bản và kỹ thuật hoạt hình, còn trang AP cho rằng êkíp không gò bó vào những khuôn mẫu truyền thống hay nhân cách hóa nhân vật quá mức, mang đến sự chân thực qua nhiều tình tiết.

Trailer 'Flow' (2024) Trailer "Flow". Video: Janus Films

Trong các hạng mục diễn xuất, Demi Moore lần đầu thắng giải sau hơn 40 năm diễn xuất cho The Substance, hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài hoặc nhạc kịch. Colin Farrell lần thứ ba mang về giải Quả Cầu Vàng trong sự nghiệp, lần này là giải dành cho nam diễn viên chính trong loạt phim truyền hình ngắn tập cho vai diễn trong loạt phim The Penguin. Tài tử vào vai ác nhân Penguin, trỗi dậy để nắm lấy quyền lực tại thế giới tội phạm ngầm của Thành phố Gotham trong Vũ trụ DC.

Minh tinh Jodie Foster nhận giải Quả Cầu Vàng thứ năm cho True Detective: Night Country. Phần bốn của series True Detective xoay quanh nữ thám tử Liz Danver (Jodie Foster) và Evangeline Navarro (Kali Reis) tiến hành cuộc điều tra tám người đàn ông mất tích trong trạm nghiên cứu tại Alaska. Theo giới chuyên môn, diễn xuất của Jodie Foster và Kali Reis tạo nên điểm nhấn, đưa khán giả dõi theo quá trình điều tra, vạch trần sự thật.

* Danh sách thắng giải Quả Cầu Vàng 2025

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.

Năm ngoái, Oppenheimer đại thắng Quả Cầu Vàng, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Ở lĩnh vực truyền hình, Succession của HBO nhận bốn giải, trong đó có Series chính kịch xuất sắc.

Quế Chi (theo AP, CNN, Guardian)