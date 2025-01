Tài tử Nhật thắng Quả Cầu Vàng 2025

MỹTài tử người Nhật Hiroyuki Sanada lần đầu giành giải Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình chính kịch tại Quả Cầu Vàng cho series "Shogun" .

Tối 5/1 (giờ Los Angeles, tức sáng 6/1 giờ Hà Nội), Hiroyuki Sanada giành chiến thắng trong lần đầu được đề cử. Ông vượt qua các diễn viên cùng hạng mục gồm Donald Glover (phim Mr. and Mrs. Smith), Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent), Gary Oldman (Slow Horses), Eddie Redmayne (The Day of the Jackal) và Billy Bob Thornton (Landman).

Hiroyuki Sanada trên sân khấu lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: CBS

Trên sân khấu, ông phát biểu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã có mặt trong cuộc đời tôi. Các bạn đã giúp tôi có khoảnh khắc này. Đối với các diễn viên và nhà sáng tạo trẻ trên thế giới, hãy là chính mình, tin vào bản thân và đừng bao giờ bỏ cuộc".

Hiroyuki Sanada, 65 tuổi, sinh tại Tokyo (Nhật Bản). Suốt hơn 50 năm sự nghiệp, ông đóng chính hàng chục dự án, giành giải thưởng phim hàng đầu của Nhật Bản cho vai diễn trong The Twilight Samurai. Vai diễn đánh dấu lần đầu Sanada chạm ngõ Hollywood là The Last Samurai với sự tham gia của Tom Cruise. Sau đó, ông tham gia các phim như The Wolverine, 47 Ronin, Avengers: Endgame, Bullet Train, John Wick: Chapter 4. Ông cũng góp mặt trong Minamata, đóng cùng Bill Nighy và Johnny Depp.

Trong Shogun, Sanada vào vai lãnh chúa Yoshii Toranaga. Nhân vật tính toán từng bước đi để đạt được mục tiêu thống nhất Nhật Bản, đồng thời biết cách khích lệ, dụ dỗ, thậm chí đe dọa người khác làm theo ý mình. Tài tử phản ánh tâm lý nhân vật qua ngôn ngữ hình thể và giọng nói, giúp thuyết phục khán giả tin vào câu chuyện.

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun". Video: FX

Ngoài đóng vai chính, nghệ sĩ đảm nhận vị trí sản xuất. Theo Nikkei, Sanada luôn muốn dự án chân thật nhất có thể để truyền tải văn hóa Nhật Bản. Ông và êkíp chú trọng đầu tư mọi mặt, như kịch bản, trang phục, bối cảnh. Những ngày không có lịch quay, Sanada thường thăm phim trường, kiểm tra đạo cụ và quần áo, đưa ra góp ý. "Mục tiêu của tôi luôn là tránh những hiểu lầm ở nước ngoài khi vào vai người Nhật hoặc xuất hiện trong một bộ phim về Nhật Bản", ông cho biết.

Trong mùa giải Quả Cầu Vàng năm nay, Shogun - phim của FX - nhận bốn đề cử, trong đó có loạt phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch. Tại giải Emmy 2024, tác phẩm dẫn đầu hạng mục phim truyền hình với 25 đề cử, Sanada giành giải nam diễn viên xuất sắc trong phim chính kịch, trở thành nam diễn viên người Nhật đầu tiên làm được điều này.

Tài tử Hiroyuki Sanada trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: AFP

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.

Năm ngoái, Oppenheimer đại thắng Quả Cầu Vàng, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Ở lĩnh vực truyền hình, Succession của HBO nhận bốn giải, trong đó có Series chính kịch xuất sắc.

Quế Chi (theo People, Nikkei)