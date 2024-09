Sau tiêm vaccine sởi có cần xét nghiệm để kiểm tra kháng thể?

Sau khi tiêm vaccine sởi bao lâu sẽ có kháng thể? Tôi có cần cho con xét nghiệm máu sau tiêm để đảm bảo có kháng thể không? (Hồng Hà, 29 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Gia đình không cần thiết cho trẻ xét nghiệm máu để tìm kháng thể phòng bệnh sau tiêm vaccine sởi. Việc sinh kháng thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất lượng vaccine, bảo quản ra sao, đường tiêm, tình trạng sức khỏe, cơ địa thế nào.

Trong đó, cơ địa phụ thuộc từng cá nhân, có người đáp ứng tạo kháng thể nhanh, có người lâu hơn, có cơ địa tạo kháng thể sau 7 ngày. Trung bình theo một số nghiên cứu, thời gian sinh kháng thể là 2-3 tuần. Từ đây có thể thấy, việc phòng sởi sớm cần tiêm chủng sớm.

Tuy nhiên, bạn cần tiêm đủ tối thiểu hai mũi vaccine cho con. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 15% trẻ chưa có đáp ứng miễn dịch do nhiều yếu tố, tiêm mũi hai là cơ hội tạo miễn dịch cho nhóm này và nâng hiệu quả bảo vệ lên đến 98%.

Do vậy, bạn yên tâm cho con tiêm vaccine, không cần xét nghiệm kháng thể, lưu ý không có mũi tiêm nào cho hiệu quả bảo vệ 100%. Từ những vấn đề trên, việc xét nghiệm máu sau tiêm chủng không được khuyến cáo.

Minh họa ống xét nghiệm máu sau tiêm vaccine sởi. Ảnh: Vecteezy

Gia đình nên lựa chọn cơ sở tiêm chủng uy tín, có hệ thống bảo quản vaccine đạt chuẩn, thực hành quy trình tiêm chủng an toàn để đảm bảo chất lượng vaccine, an toàn với người tiêm. Tại VNVC, toàn bộ vaccine được bảo quản trong hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế. 100% bác sĩ, điều dưỡng có đầy đủ chứng chỉ an toàn tiêm chủng của Bộ Y tế.

100% người tiêm được bác sĩ khám sàng lọc để đảm bảo sức khỏe và chỉ định mũi tiêm phù hợp. Trước khi tiêm, điều dưỡng sẽ tiến hành đối chiếu thông tin, giới thiệu về loại vaccine, hạn dùng, đường tiêm... với người tiêm hoặc người giám hộ để đảm bảo vaccine tiêm đúng đối tượng, đường tiêm, liều lượng sử dụng. Mỗi trung tâm đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm, trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC