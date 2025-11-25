'Thi mô phỏng sát hạch lái xe không thiết thực vì chỉ bấm phím space'

'Lái xe trong thực tế có thể giảm ga, rà phanh, đánh lái... hoàn toàn không phải mặc định phanh chết như việc bấm phím 'space' trong thi mô phỏng'.

"Tôi thấy bài thi mô phỏng sát hạch giấy phép lái xe không khác gì chơi game, khác xa với thực tế. Nếu là những người đã có kinh nghiệm lái thực tế nhiều năm, vào thi mô phỏng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì cách thức xử lý trên đường khác xa với nút bấm phím 'space' (chỉ có tác dụng phanh chết tại một thời điểm). Thực tế có thể giảm ga, rà phanh, đánh lái, hoàn toàn không phải mặc định phanh chết như mô phỏng. Việc thi mô phỏng kiểu này có rất ít khả năng ứng dụng khi lái xe ra đường. Vì vậy, theo cá nhân tôi, đề xuất bỏ bài thi mô phỏng là một trong số các đề xuất hợp tình hợp lý, đáng ủng hộ".

Đó là quan điểm của độc giả Ntviet về đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe của Bộ Công an. Đây là nội dung mới được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025 quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, được Cục Cảnh sát giao thông công bố hôm 17/11. Nếu dự thảo được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 bài thi gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Đồng quan điểm, bạn đọc Thành Nguyễn bình luận: "Là người từng trực tiếp học và thi phần thi mô phỏng khi lấy bằng lái xe, tôi thấy phần thi này không hữu ích lắm. Cụ thể là nó không đóng góp nhiều về mặt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho việc lái xe thực tế. Tuy nhiên, nó có thể dùng để kiểm tra và loại ra những người có phản xạ kém, hệ thần kinh không tốt. Thực tế, nếu ai học lái xe nghiêm túc thì có lẽ phải đến trên 90% là sẽ qua phần thi lý thuyết và mô phỏng. Trên mạng có rất nhiều clip hướng dẫn cho việc học và thi hai mục này. Sau khi thi và lấy được bằng, tôi chiêm nghiệm lại thì vấn đề là ở tâm lý nhiều hơn là trí lực".

"Khi nào chúng ta có buồng lái mô phỏng với công nghệ VR đủ phát triển để tạo cảm giác như thật, thì mới nên xem xét áp dụng bài thi mô phỏng. Chứ hiện giờ học viên chỉ xem thước phim đồ họa 3D nhòe nhoẹt trên màn hình, rồi bấm bàn phím như hiện nay thì rất vô nghĩa", độc giả Chau.npt nói thêm.

>> Có bằng lái ở Mỹ nhưng tôi vẫn chịu thua bài thi lái xe mô phỏng

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Lệ Tà phản biện: "Bài thi mô phỏng đều lấy từ tình huống nguy hiểm trong thực tế và tốn kém để tái hiện, nên rất cần thiết. Vấn đề ở chỗ mô phỏng là để hiểu biết các tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết chứ không phải chỉ để thi lấy điểm. Vì cùng một tình huống có nhiều cách xử lý chứ không phải một cách duy nhất.

Ví dụ, người lái xe biết được đoạn đường phía trước có đá lăn thì họ có thể lựa chọn giảm tốc, thắng lại trước, thậm chí quay đầu, chọn đi đường khác, bẻ lái tránh... chứ không phải đợi bao nhiêu giây sau đó mới được thắng như trong bài thi mô phỏng hiện nay. Vấn đề ở đây là bài thi mô phỏng chưa được thiết kế chính xác, đúng thực tế các tình huống và cách giải quyết quá cố định, dẫn đến người lái không thể hiện đúng kỹ năng xử lý thực sự trước sự cố".

Nêu cảm nhận từ trải nghiệm thi mô phỏng thực tế của bản thân, độc giả Natalie.npngoc chia sẻ: "Tôi học mô phỏng xong cũng thấy có tính liên hệ tới thực tế, rất ổn cho tài xế mới ít kinh nghiệm. Tất nhiên, tôi nói tính liên hệ chứ không phải ngoài đời có thể bấm phím space. Nhưng học mô phỏng làm tôi chú ý rất nhiều tình huống có nguy cơ, điều mà học lý thuyết không thì không nhận ra được. Theo tôi, nên giữ bài thi mô phỏng lại như cũ, chứ không nên bỏ hẳn".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Thienducvuong cho rằng nên điều chỉnh thay vì bỏ bài thi mô phỏng: "Thực sự, riêng việc sát hạch giấy phép lái xe thôi mà đã thay đổi liên tục. Trong vòng hơn một năm mà chúng ta thay đổi đến ba lần. Riêng vấn đề thi mô phỏng, cá nhân tôi thấy rất hữu ích cho việc phán đoán các tình huống của lái xe khi tham gia giao thông thực tế. Do đó, chúng ta nên điều chỉnh bài thi cho phù hợp, sát với thực tế thì tốt hơn, thay vì bỏ hẳn".

Việt Thành tổng hợp