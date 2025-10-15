Có bằng lái ở Mỹ nhưng tôi vẫn chịu thua bài thi lái xe mô phỏng

Tôi từng có bằng lái và nhiều năm kinh nghiệm cầm lái ở nước ngoài, nhưng vẫn thi trượt phần thi mô phỏng sát hạch lái xe ở Việt Nam.

Trước đây, tôi có bằng lái xe ở Mỹ, nhưng đến nay bằng đã hết hạn nên không thể đổi sang bằng lái xe Việt Nam. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, tôi quyết định đi học và thi lại giấy phép lái xe. Coi như đây cũng là dịp để tôi ôn lại luật giao thông Việt Nam và làm quen lại với vô lăng sau thời gian dài không cầm lái.

Học lái xe ở Việt Nam với tôi không hề đơn giản: chi phí hơn 22 triệu đồng, quãng đường học 710 km, và hai kỳ thi: tốt nghiệp ở trung tâm và sát hạch lái xe chính thức. Tôi chọn thi ở Hậu Giang, cách TP HCM khoảng 200 km, vì được tư vấn là sẽ được sắp xếp thi sớm hơn. Nhưng từ lúc đăng ký đến ngày thi sát hạch, tôi vẫn phải chờ gần 5 tháng mới tới lượt mình.

Khi bước vào kỳ thi, tôi khá tự tin. 600 câu lý thuyết, ngoài kiến thức cần có của bằng lái hạng B (tôi thi lấy bằng này), cũng bao gồm cả kiến thức của các hạng A, C, D khiến tôi phải học ngày học đêm, nhưng cũng không quá khó nếu tập trung học nghiêm túc. Phần sa hình và đường trường lại có mức độ thử thách hơn bài thi tôi từng trải qua ở Mỹ, nhưng kinh nghiệm thực tế vẫn giúp tôi vượt qua.

>> Cắm nhang, đặt gạch đánh dấu sa hình để đối phó thi giấy phép lái xe

Và rồi đến phần thi mô phỏng, "cơn ác mộng" thực sự với tôi. Dù từng lái xe an toàn suốt nhiều năm, chưa từng gây tai nạn, tôi vẫn loay hoay không hiểu vì sao mình lại trượt. Bài thi gồm khoảng 10 câu, mà mỗi câu lại có một "điểm canh" riêng. Thí sinh phải bấm phím Space ở đúng khoảnh khắc, đôi khi là trước cả khi thấy tình huống nguy hiểm. Có câu, tôi phải bấm sớm khi một đứa trẻ còn chưa kịp bước xuống đường, có câu lại phải bấm trễ dù đã thấy công nhân thi công từ xa.

Mỗi phần mềm luyện thi lại có cách chấm điểm khác nhau, còn bài thi thật thì chẳng giống ai. Có lúc tôi mỏi mắt tìm mãi chẳng thấy tình huống nguy hiểm nào, hóa ra chính "tôi" mới là mối nguy: chiếc xe mô phỏng tự vượt đèn đỏ, lao xuống dốc hay lấn sang làn ngược chiều - những việc mà ngoài đời tôi chẳng bao giờ làm. Kết quả, tôi đạt điểm gần tuyệt đối ở ba phần thi: lý thuyết, sa hình, đường trường, nhưng rớt ở phần mô phỏng.

Tôi từng tự tin vào kinh nghiệm và kỹ năng lái xe của mình nhưng giờ lại thua bởi 10 lần bấm phím Space. Sắp tới, tôi tiếp tục phải nghỉ thêm hai ngày làm, xa gia đình để quay lại Hậu Giang thi lại, tốn thêm chi phí đi lại, khách sạn, lệ phí, với hy vọng lần này mình sẽ bấm đúng nhịp. Đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi tiếc công sức, tiếc tiền bạc, và có chút hoang mang khi bản thân đủ kiến thức, đủ kỹ năng lái xe an toàn, nhưng lại chưa đủ "cảm quan mô phỏng" để biết khi nào nên bấm phím cách.

Còn bạn có từng "chịu thua" trước phần thi mô phỏng như tôi không?

Tài Lanh