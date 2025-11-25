Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.

Đây là nội dung mới được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, được Cục Cảnh sát giao thông công bố hôm 17/11.

Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều điều khoản trong đó có Khoản 4 Điều 4 của Thông tư 12/2025, quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Quy định hiện hành nêu: "Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó".

Học viên học lái xe tại một trung tâm đào tạo ở Hà Nội. Ảnh: Lộc Chung

Quy định về xét công nhận kết quả sát hạch với thí sinh tham dự sát hạch lái xe các hạng nêu trên, do đó được đề xuất điều chỉnh như sau:

- Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch;

- Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường. Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 01 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạch trước hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

- Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 bài thi gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Rớt lý thuyết không được thi thực hành

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A và B1. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất 2 bài thi thực hành cho các hạng giấy phép trên, gồm Bài hình tổng hợp số 1 và Bài hình tổng hợp số 2.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 1, thí sinh không đạt bài hình tổng hợp số 1 thì không được dự sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 2.

Thông tư 12/2025 hiện hành Dự thảo sửa đổi bổ sung b) Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình; b)Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 01, thí sinh không đạt bài hình tổng hợp số 01 thì không được dự sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 02. c) Thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 01 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu có nhu cầu dự sát hạch phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch kỳ trước và giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe. c) Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết hoặc đạt nội dung sát hạch lý thuyết và bài hình tổng hợp số 01 được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 01 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu có nhu cầu dự sát hạch phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch kỳ trước và giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Nâng tiêu chuẩn với sát hạch viên, rút ngắn thời gian cấp GPLX

Ngoài các thay đổi về thủ tục thi sát hạch, dự thảo cũng đề xuất bổ sung 2 quy định mới với sát hạch viên.

Cụ thể, đối với sát hạch lái xe trên đường, sát hạch viên phải sát hạch hạng xe tương ứng với hạng thẻ sát hạch viên, thẻ sát hạch viên hạng xe cao hơn được sát hạch hạng xe thấp hơn.

Ngoài ra, sát hạch viên có thẻ sát hạch viên hạng mô tô không được sát hạch các hạng giấy phép lái xe ô tô; sát hạch viên không có thẻ sát hạch hạng mô tô thì không được sát hạch mô tô.

Các tiêu chuẩn khác cơ bản được giữ nguyên: Là sĩ quan thuộc lực lượng Công an nhân dân; Có giấy phép lái xe từ 03 năm trở lên, còn điểm, còn hiệu lực; Đã được Cục Cảnh sát giao thông tập huấn về nghiệp vụ sát hạch, kiểm tra đạt yêu cầu và cấp thẻ sát hạch viên.

Người đân đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại TP HCM, tháng 2/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Điều 14 của Dự thảo cũng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Giấy phép lái xe điện tử cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, thay vì 3 ngày như trước.

Hải Thư