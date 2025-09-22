10 năm không dám chạy ôtô ra đường dù có bằng lái

Với trình độ học mẹo của mình, tôi chỉ đủ để thi đậu, cùng lắm là chạy trong sa hình, chứ chưa thể tự tin cầm lái ra đường.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả Nhat Vu khi "nhất quyết từ chối học mẹo từ thầy dạy lái xe". Với tôi, việc học mẹo để vượt qua kỳ thi lấy bằng lái và việc thực sự làm chủ tay lái ngoài đường phố có cùng gốc, nhưng khác nhau ở mức độ ưu tiên. Nó giống như sinh viên khi còn ở trường đại học: mục tiêu lớn nhất là đạt tấm bằng đẹp; còn khi đi làm, điều quan trọng lại là đáp ứng được yêu cầu thực tế của nơi trả lương.

20 năm trước, tôi cũng từng đăng ký học và thi lấy bằng lái ôtô. Thế nhưng lần thi đầu tiên, tôi đã không qua được. Tôi nhớ lỗi lớn nhất của mình khi ấy là lúc lùi chuồng. Trước đó, giáo viên hướng dẫn đã chỉ mẹo căn vạch cho thôi theo một chai nước đặt làm mốc. Tôi cũng học theo nhưng không tiếp thu tốt, nên đến lúc thi vẫn trượt.

Sau lần ấy, tôi quyết tâm học thật, không dựa vào chai nước đánh dấu nữa. Tôi hỏi bạn bè, nhờ những người đã biết lái xe chỉ dạy để học cách căn thật chuẩn khi lùi xe. Dần dần, qua luyện tập nhiều, tôi trở nên thuần thục. Nhờ đó, khi thi lại lần hai, tôi đã vượt qua kỳ thi sát hạch để có bằng lái.

Thế nhưng, dù có bằng trong tay, nhưng suốt 10 năm sau đó, tôi gần như không đụng đến vô lăng. Tôi hiểu rằng, với trình độ của mình lúc đó chỉ đủ để thi đậu, cùng lắm là chạy trong sa hình, chứ chưa thể tự tin cầm lái ra đường, ứng phó với những tình huống bất ngờ, muôn hình vạn trạng trong thực tế.

Thêm nữa, lúc ấy hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn: không có điều kiện thuê xe để tập thêm, mượn bạn bè thì ngại. Cuối cùng, tôi chọn cách muốn đi đâu đó thì gọi taxi cho nhanh. Bằng lái của tôi vì thế cứ nằm yên trong két.

Mãi đến sau này, khi có nhu cầu đi lại nhiều và điều kiện kinh tế tốt hơn, tôi mới thuê thầy dạy lái xe kèm riêng 10 buổi. Sau đó, tôi chính thức mua xe mới, tự tập lái thường xuyên hơn. Dần dần, tôi trở nên tự tin để cầm lái trên đường phố đông đúc.

Tôi thậm chí còn không cần treo tấm biển "Lái mới, xin thông cảm" mà nhiều người thường dán khi bắt đầu đi xe. Đến nay, sau khoảng 5.000 km, tôi có thể khẳng định ngay cả những đồng nghiệp trẻ 25-30 tuổi cũng ít ai lái nhanh và vững vàng hơn tôi khi đi vào phố cổ.

Kinh nghiệm của tôi là: đừng dừng lại ở việc học mẹo để thi. Tấm bằng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là mỗi người phải chịu khó tự tìm hiểu, rèn luyện thêm, có thầy giỏi kèm cặp, và dám đầu tư thời gian, công sức để biến kỹ năng lái xe thành phản xạ thực sự. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự an toàn và tự tin khi tham gia giao thông.

Dream