Tai tiếng pickleball 'chồng chặt nát hai cây vợt chục triệu đồng của vợ'

Vì sao pickleball vốn là một môn thể thao cho người có tuổi ở Mỹ lại gây nhiều thị phi chuyện vợ chồng ở Việt Nam?

Câu chuyện đang rôm rả về pickleball: Một người kể lại rằng hôm đó cô chỉ đang tham gia một buổi giao hữu pickleball cùng bạn bè, âm thanh sân ồn ào khiến cô không nghe thấy điện thoại. Sau đó người chồng nổi giận, cầm dao và chặt vỡ hai cây vợt trị giá hơn chục triệu đồng ngay trước mặt vợ.

Pickleball lần đầu tiên được đưa vào Đại hội thể thao dành cho người cao tuổi thế giới Huntsman, được tổ chức hàng năm tại St. George, Utah, Mỹ vào tháng 10/2005. Như vậy, có thể xem vốn dĩ là một môn thể thao cho người cao tuổi.

Nhưng tôi thấy khá kỳ lạ khi vào Việt Nam, nó lại gây nhiều thị phi về mối quan hệ gia đình đến vậy.

Gần đây phong trào pickleball lên mạnh, thu hút nhiều nhóm đam mê, cả nam lẫn nữ, cả người độc thân lẫn người đã lập gia đình. Sự tiếp xúc, giao lưu, đồng điệu về sở thích khiến những câu chuyện "tình ái sân tập" rộ lên.

Người ta xì xào rằng tỷ lệ ngoại tình trong bộ môn này cao, rằng cứ hễ ai mê pickleball quá thì sắp "có biến". Nhưng nói như thế cũng giống việc đổ hết lỗi cho cây vợt, cho sân bóng, trong khi nguyên nhân thực sự nằm ở chỗ khác: Bản ngã mỗi người và chất lượng mối quan hệ họ đang sống.

Ngày xưa, ở xóm tôi cũng có vài gia đình hễ vợ chồng cãi nhau là lôi đồ đạc ra đập, từ cái tivi, dàn âm ly đến cái chén ăn cơm cũng không thoát. Sau khi huề nhau, lại sắm sửa cái mới và vòng lặp tiếp tục.

Một gia đình có sự tôn trọng thì không ai dùng dao chặt vợt để dằn mặt ai. Và một người chồng đủ trưởng thành sẽ hiểu rằng sự to tiếng, kiểm soát hay phá đồ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Có thể pickleball đang trở thành một phong trào tạo ra nhiều mối quan hệ mới, nhiều va chạm mới giữa hai giới (nam - nữ). Nhưng thay vì đổ lỗi cho môn thể thao, mỗi cặp vợ chồng nên tự hỏi: Giữa họ, điều gì đang thiếu? Niềm tin, sự đối thoại, hay là vấn đề gì?

Ân Hoàng